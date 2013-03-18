在民警的保护下，村委干部将现金整理好，准备发放给村民。

村委干部为村民发放现金

昨日，一场特殊现金押运在李沧区浮山路街道完成。每年过中秋，青岛浮山路街道河南庄村委会都会为居民发放现金作为福利，今年更是为2432名村民发放了共计500万的现金。为了能够安全从银行转移到发放现场，村委专门求助浮山派出所民警为押运保驾护航。

民警出动为押运保驾

昨日上午8点30分，记者来到浮山路派出所，负责押运的4名民警已经准备就绪。为了确保本次押运不出意外顺利完成，派出所专门抽调一辆警车协助押运。9时许，在民警的护送下，河南庄村委会干部来到银行柜台前取现。经过仔细清点，村委会干部将首批250万元装入准备好的麻袋中。在4名民警的护送下，手提现金的村委会干部直接上了警车。

随后，民警驾驶着警车，将现金运送到河南庄村社区服务中心。此时前来领取福利的村民们早已排起了长队。村委负责财务的工作人员将现金再次清点一遍，准备好发放的名单，井然有序地为村民发放现金。4位民警则站在现金旁，全程保护财产安全。

“福利的资金主要来自于村办企业的收入。 ”现场负责发放现金的河南庄村居委会主任王修廷告诉记者，村办企业改制后，村民也占有部分股份，所以才能为村民提供这样的福利。有了民警协助，现金的发放过程也更安全，增加了村民的安全感。

给村民发福利是老传统

王修廷说，村里每到过年过节都会为村民发放福利，这样的老传统已经有20多年。此前一般都发米、面、粮油等物品，这几年改成了发现金。这次中秋节村委共拿出500万的现金作为福利发放给2432名村民。每位村民至少可以分到1000元，部分上了年纪的老人将分到更多的福利。而请民警帮忙押运现金，也是村里的老传统，已经有近10年的时间。

之前村委也曾讨论过不再发放现金，而是直接将钱打到村民的银行卡。但考虑到有的村民上了年纪不太会使用银行卡，加之有的村民也表示这样发放现金福利感觉更热闹，更有过节的氛围。能够借这个机会将村民聚在一起，聊聊天增进感情。所以今年村委决定延续老传统，还是用现金发放福利。