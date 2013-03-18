农家门前新景象

村民家的庭院鲜花簇拥

村民家的院落干净整洁

乡村巷道干净了，房前屋后整洁了，农家庭院变靓了……

前些日子，记者跟随民和回族土族自治县农村保洁办公室主任霍迎杰走进核桃庄乡的安家村和李二堡镇的寺儿庄村，这里虽然没有白墙青瓦，但干净整洁的村道和农家庭院，处处都有淡淡的花香扑鼻而来，让这些古老的村庄焕发出新的景象。

核桃庄乡安家村是该乡今年的卫生保洁示范村，共有5个合作社、186户，村里的保洁工作做得十分干净亮堂，而且这种习惯已经成为家家户户的自觉行为。

安家村正在清扫村道的保洁员冶廷全指着村道边一簇开得正艳的月季花说，农村保洁工程实施以来，村巷道变干净了，这些月季花就是农户主动从自家院内移栽出来的。

当然，这样的热情无独有偶。走进安家村冶廷华家，精神矍铄的回族老人冶廷华正提着水壶给盆栽花卉浇水。屋前的花园内鲜花烂漫，一棵桃树上结满果实，屋檐下的水泥地坪上摆放着七八盆五颜六色的盆栽花卉，一阵微风吹过，淡淡花香沁人心扉。

冶廷华老人笑着说：“农村保洁工程确实让村庄干净多了，以前走在巷道里，羊粪和乱扔的柴草垃圾到处都是，现在啥都不看见了，干干净净，大家走在路上心里舒坦啊。”他还指着家门前村道边的几株绿树说，这些都是他自己栽上去的，现在都成活了，眼前绿莹莹的多好看啊！

据了解，民和县农村保洁工程实施于2014年，县委、县政府的目标是“一年求突破，两年见成效”，到第三年要覆盖全县312个村。

农村环境卫生保洁，首要的问题就是解决农村“六乱”，说具体点就是解决农村存在的柴草乱放、粪土乱堆、垃圾乱倒、污水乱泼、畜禽乱跑、房屋乱建等陋习，拆除村庄巷道内的厕所棚圈等严重影响村庄空气环境的污染源和影响村容村貌的残垣断壁，解决村庄农田的“白色污染”，做到村庄干净整洁，空气清新，农田周边无白色垃圾。

为确保该项工程的落地开花，民和县建立了一支责任性强、热情高的农村保洁队伍，将农村环境卫生保洁工程运行经费纳入县级财政预算和乡村公用经费，村庄生活垃圾实行“户清扫、村(社)收集、县(乡)处理”的管理模式，并建立农村环境卫生常态化保洁管理机制，改变了农村的整体面貌，实现了新农村新面貌，老村庄也有了新“颜值”。

走进星级文明保洁户安得录家，映入眼帘的不仅是一尘不染的庭院地坪，还有花园内五颜六色的月季花，芬芳宜人，安得录的妻子杨桂香正坐在花园边的台阶上做着针线活。她说，她非常喜欢花，这些月季花有的是从马场垣乡的亲戚家带来的，有的是从县城买来的，有的是剪枝扦插的。而更让她点赞的还是保洁工程带给村里的新变化，不论是站在家门口，还是走在巷道里，眼前干干净净、亮亮堂堂的。

如今，民和县农村保洁工程遍地开花，已覆盖了全县所有村庄。截至今年，全县用于支持农村保洁工程的投资累计达到3450万元，共组织专业队120个，聘任农村保洁员962名，累计清理乱堆乱放9200余处、垃圾1.8万吨、渠道42公里，拆除厕所和棚圈918间、残垣断壁4000米，建成垃圾堆放点496处，整修花园1300余处，拉置网围栏6000米，修建垃圾池1100个，配置手推保洁车668辆、垃圾桶2535个，投放垃圾箱120个，配备保洁车11辆。

在集中整治农村“六乱”、强化基础设施建设的同时，该县还注重绿化美化建设，着力提升农村保洁工程的品牌效应，注重打造“一村一品”特色，让村庄不仅净起来，更要美起来，营造更加宜居的农村人居环境。据县保洁办负责人霍迎杰介绍，目前全县已打造保洁工程示范村40个、示范乡镇7个，在村道、整修的花园及空闲地种植八瓣梅、万寿菊等花卉种子700公斤，栽植白杨、金丝柳、丁香等树种1.5万余棵。

今年，民和县还在原有50个美丽乡村的基础上，再打造25个田园美、村庄美、生活美的高原美丽乡村。同时，本着建新村、见新貌的目的，该县在高原美丽乡村建设中更加注重村容村貌整治，重点将实施村庄绿化、净化、美化工程，搞好农村“三清”(清淤泥、清柴草、清路障)，做到“五改”(改水、改厕、改门、改墙、改圈)，治理“六乱”(垃圾乱倒、粪土乱堆、柴草乱垛、污水乱泼、棚圈乱搭、乱贴乱画)，并成立保洁队伍，建立保洁长效机制，使环境卫生长期保持干净、整洁。

保持良好农村宜居环境，关键在人，难点也在人。为增强群众的保洁意识，营造农村人人参与卫生保洁、户户争当文明保洁户的浓郁氛围，2015年开始，民和县在全县范围内组织开展了星级“文明保洁户”评选活动，截至目前，已评选出“文明保洁户”1.89万户，其中五星级文明保洁户3783户、四星级文明保洁户5675户。在他们的示范带动下，逐步改变了农村群众垃圾乱丢乱扔、污水乱倒乱泼、杂物乱堆乱放的不良习惯，健康文明的生活理念和讲究卫生、保护环境的良好习惯正在逐步养成。

经过近三年的打造，民和县按期实现了“一年求突破，两年见成效”的工作目标，全县农村人居环境得到了明显改善。但这并未意味着农村保洁工程的结束告终，可以说这是一项没有终点的长效工作。

民和农村保洁办公室主任霍迎杰告诉记者，下一步要在巩固前期阶段性成果的基础上，进一步建立完善农村环境卫生保洁工程的长效机制，畅通垃圾清运渠道，配齐配强保洁专业力量，努力打造“一村一景，一村一品”的保洁特色村，着力打造干净整洁的农村新面貌。

记者感言

曾经凹凸不平的路面，散发臭气的茅厕，杂乱的柴草垛，污水横流的垃圾堆，这些景象在村民脑海里依然清晰。可如今村里却变了新模样：宽阔平坦的道路两侧绿树成荫，鲜花绽放，新修的文化广场成为农民休闲健身的好去处，小小村庄既干净又整洁。

行走在民和回族土族自治县干净整洁的的乡野村庄，给人印象最深的除了乡村保洁员推着垃圾车、带着扫帚铁钳，穿梭于乡村主干道、巷道、广场进行卫生保洁的身影外，另外一个就是农民讲卫生意识的提高。农村保洁工程的实施不仅使村里的“硬件”提升了，更大的意义在于增强了村民的环境卫生意识，使家家户户注重乡村环境卫生保洁，形成常态化，引导农民群众养成健康、卫生的生活方式和文明习惯。