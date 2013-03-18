新华网西宁8月29日电(贾海元)时值8月，地处青海省东南部的黄南藏族自治州河南蒙古族自治县，经过了一场秋雨的洗礼之后略显凉意。在县城主干道旁边的一家汽车轮胎修理店里炉火正旺，炉子上刚刚做好的午饭正在沸腾，温暖和香味布满了店铺里的每一个角落。

店主普华才让正在认真检查每一条轮胎的型号，两个孩子在店里玩耍，在两个孩子身后，100多条崭新的轮胎整整齐齐的摆放着。“我这个店铺刚开张一个多月，这些轮胎都是从西宁运过来的，每条轮胎卖出去的话我能赚40多块钱。”普华才让说。

8月29日，普华才让正在店里摆放轮胎

然而，在一个多月以前，普华才让还是黄南州河南县柯生村最为贫困的人家，以打工和替人放牧挣得的工资只能勉强解决一家人的温饱问题。随着河南县扶贫工作的深入，普华才让一家被确定为贫困户，扶贫政策指导下的惠民产业改变了普华才让一家人的生活。“我们免费为他们家提供了一个铺面，根据普华才让的爱好和掌握的技能，给他开了这家汽车轮胎修理店让他经营，同时，还由村里出面帮助他贷了4万元的贷款，作为启动资金。”柯生村村主任公保加告诉记者。

离普华才让的轮胎修理店100米左右，是远近闻名的那日宗民族服饰厂，今年40岁的卓玛措正在缝纫机上制作一件极具民族特色的马鞍。“速度快的话，我一天能够制作完成一套这样的马鞍，我们的生意也不错，制作好的马鞍和服饰都能卖出去。”卓玛措说。

8月29日，卓玛措正在制作一套马鞍

作为河南县优干宁镇荷日恒村的扶贫项目，那日宗民族服饰厂虽然仅仅开张一年，但村里所有人对这个服装厂充满了信心。“现在我们服装厂里有14个工人，她们都是荷日恒村的贫困户，经过前期的培训之后，现在已经上岗了。目前，这里的工人每人每月将近能拿到1800元左右的工资，同时年底的时候，工人们还和其他村民一样，有1万元左右的分红。”那日宗民族服饰厂厂长扎西尖措说。

河南蒙古族自治县是青海省唯一的蒙古族自治县，也是中国蒙古族人口比例最高的县。作为一个纯牧业县，近年来，人畜、草畜矛盾突出，贫困人口较多。数据显示，河南县共有1440个贫困户，5400名贫困人口，分布于县内39个村中。为了让群众脱贫，从2013年开始，在青海省扶贫局等上级部门的帮助下，河南县积极争取扶贫资金，打造县区自身“造血功能”，利用当地丰富的民族资源和“青海南大门”的交通便利，启动并实施了一大批扶贫产业，对县内贫困人群实现精准扶贫，创造了黄南州产业扶贫的新模式。

8月29日，河南县扶贫开发局局长唐建正向记者介绍县内扶贫情况

“作为一个纯牧业县，在脱贫的道路上，我们没有经验可以借鉴，但是我们通过省上的扶贫资金和扶贫政策，因地制宜地闯出了一条产业扶贫之路。目前，我们县共有22个扶贫项目，这些扶贫项目不仅适合当地的发展，而且在今后还能持续发展，让老百姓获得长期的收益。”黄南州河南县扶贫开发局局长唐建正对河南县群众脱贫致富信心满满。(完)