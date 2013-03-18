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安徽：打造“永不走”的驻村扶贫工作队【坚决打赢脱贫攻坚战】
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 2016-09-15 10:11
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　　“单位包村、干部包户”和派驻扶贫工作队定点帮扶制度，是安徽省创新机制、扎实推进扶贫开发工作的一项重要举措。自打村里来了驻村扶贫工作队队长，贫困村的产业纷纷发展起来了，脱贫思路更加清晰了，全省扶贫开发的步伐加快了。

　　这里是安庆市太湖县小池镇红星村，我现在所在的这片区域原来是一片荒山和荒地，为贫困农民带来的收益微乎其微，但是现在它已经流转成为了一个规模化的红星猕猴桃种植急死，到明年的这个时候，每亩地就会带来5000到15000块钱的效益。

　　红星村位于国家级贫困县太湖县，2014年10月，省委组织部下派的驻村扶贫工作队队长汤中营刚来到这里的时候，村里面临着地大人少、山多田少、交通闭塞的困境，全村有近300名贫困农民，人均年收入只有2500多块钱。

　　安庆市太湖县小池镇红星村第一书记汤中营：“农户家里面家境很贫困，我说这个脱贫的任务非常艰巨。我认为精准脱贫关键要抓住两个牛鼻子，一个牛鼻子就是加强基层组织，打造一支永不走的工作队，第二个牛鼻子就是产业发展。”

　　经过前期的充分调研和反复研究，汤中营发现，红星村的海拔、土壤、气候等条件都非常适合种植猕猴桃。于是，他首先鼓励村里的能人成立猕猴桃种植合作社，又挨家挨户地和村民商量，流转了100亩土地，再利用农业综合开发项目，为猕猴桃基地争取了900多万元资金支持，直接带动40多名贫困农民在基地务工。

　　安庆市太湖县小池镇红星村农民陈小根：“务工我们基本上就是男的100块钱一天、女的80块钱一天，我估计现在我们是干活完估计一年3万块钱差不多有，不比外面打工差。”

　　安庆市太湖县小池镇红星村第一书记汤中营：“通过两到三年的努力，我们猕猴桃规模达到两千亩，村集体收入每年至少有三十万，入股的老百姓每年的纯收入至少有一万两千块钱。”

　　不止是红星村的驻村扶贫工作队，从2014年开始，安徽省对3000个建档立卡贫困村，动员省、市、县三级党政机关和事业单位，实行单位包村、干部包户，并选派优秀年轻干部到村任职，担任驻村扶贫工作队队长。截止目前，全省共有工作队员12017人，实现了对贫困村、贫困户的全覆盖。这几天，宿州市灵璧县虞姬乡朱桥村的扶贫大棚里，30多亩晚熟西瓜即将上市。看着长势喜人的西瓜，驻村扶贫工作队队长黄涛开始盘算着村里贫困农民今年的收益。

　　宿州市灵璧县虞姬乡朱桥村第一书记黄涛：“一亩地这样的晚熟西瓜，可以产出5000多元的效益，加上贫困户的务工收入，一个大棚就可以带动6户贫困户脱贫同时可以为村集体增加一部分收入。”

　　面对朱桥村贫困发生率高、村集体为零的难题，驻村扶贫工作队队长黄涛争取了70万元产业脱贫发展资金，在村里建设了果蔬大棚扶贫产业园。产业园不但可以对外出租，一下就让60名贫困农民在这里务工；产业园的租金每年还可以为村集体增加收入5万元。

　　宿州市灵璧县虞姬乡朱桥村农民刘勤灵：“村里安排我在这务工，一天工资50元钱，一年能挣到6000元钱左右。再加上我在家自力更生，养些猪，一年能挣到一万多块钱，我想这样很快就能脱贫了。”

　　今年以来，安徽省脱贫攻坚精准帮扶的力度不断增强，各“双包单位”帮扶贫困村、贫困户实施了6818个扶贫项目，投入资金15.16亿元。与此同时，全省也在不断调整和增强驻村帮扶力量。驻村扶贫工作队带来了先进的发展理念，创新务实的工作作风，通过帮扶贫困村发展产业，让贫困农民实现了稳定就业，让脱贫攻坚步入一条良性发展轨道。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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