编者按：

越是进行脱贫攻坚战，越是要加强和改善党的领导。各级党委和政府必须坚定信心、勇于担当，把脱贫职责扛在肩上，把脱贫任务抓在手上。各级领导干部要保持顽强的工作作风和拼劲，满腔热情做好脱贫攻坚工作。脱贫攻坚任务重的地区党委和政府要把脱贫攻坚作为“十三五”期间头等大事和第一民生工程来抓，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。要层层签订脱贫攻坚责任书、立下军令状。要建立年度脱贫攻坚报告和督察制度，加强督察问责。要把脱贫攻坚实绩作为选拔任用干部的重要依据，在脱贫攻坚第一线考察识别干部，激励各级干部到脱贫攻坚战场上大显身手。要把夯实农村基层党组织同脱贫攻坚有机结合起来，选好一把手、配强领导班子。

——2015年11月27日至28日，习近平在中央扶贫开发工作会议上发表重要讲话。

易同金(左)在了解村民唐学树家的生姜种植和销售情况。

通讯员刘辉摄

和林镇大冲村位于梁平县西南15公里，地处丘陵山区。村里零零散散地分布着30户贫困家庭。实施脱贫攻坚以来，这部分人口的脱贫致富成为当地村干部的头等大事。

为实现限时脱贫，有9年党龄的村民委员会主任易同金带着干部们，为贫困户改建危房、介绍就业岗位、发展乡村旅游致富。截至今年初，全村所有的贫困户脱贫“摘帽”，而易同金却因劳累过度致肝病复发入院治疗。

日前，记者走访了大冲村，听村民们摆一摆易同金扶贫的那些事儿。

刘老汉总也送不出的鸡蛋

大冲村三组的刘洪平对易同金很“恼火”。

帮刘洪平申请建房补助、带人帮他家挖地基、盖房子的易同金咋被刘老汉“恨”上了呢？

“听说易主任累病了，我攒了60个鸡蛋，去了五六趟，人是看到了，可鸡蛋硬是没有收。”64岁的单身汉刘洪平道出了原委。

刘洪平的新家在离村里水泥路不远的竹林里。就在去年，刘洪平还住在塌了一半的土坯房里，每天他就在仅用三块石头搭建而成的“灶”上煮饭吃。刘洪平基本没有收入来源，平时生活多靠几个兄弟接济。

脱贫攻坚启动后，村里把刘洪平纳入建卡贫困户，每月有300多元的低保收入。为改善刘洪平的居住条件，易同金帮他争取了相关资金及困难补助1.7万余元。

仅靠这些钱要建好新房并不容易，刘洪平生活都要靠兄弟接济，根本就拿不出钱来，再加上他年迈体弱，靠自己建房根本不可能。

“建材费用上必须得精打细算。”易同金和三组组长王远弟商量后，决定由两人共同牵头为老人建房。为节省工钱，从协调地基、张罗建材到平整地面，酷热的八月天，他俩自带午餐，一干就是七八天。

建房的工程队负责人被他们感动了，结算工程款时执意少收2000多元。这位负责人说：“算是我们为扶贫贡献一点力量吧！”

2015年底，刘老汉终于搬离了土坯房，住上了新房子。

帮助贫困户开拓赚钱门路

“只有为贫困户开拓新的赚钱门路，才能扭转他们的贫困境况。”易同金这样看待贫困，也依照这样的思路在村里开展扶贫。

一组贫困户张志兵的妻子肢体残疾，为照顾家庭，他只好在镇上跑摩的赚钱，不仅危险性大，收入也仅能勉强维持生活。为帮助其脱贫，去年8月，易同金上门劝说他改做母猪养殖。“不会的，我来教你！”养猪多年的易同金免费传授养殖技术，今年初，张志兵的第一批猪仔出栏就收入1.4万元。

五组的贫困户唐学树两个孩子都在外读书，每年要花费5万多元，经济压力巨大。为了老唐有稳定的收入，易同金鼓励他学习生姜种植技术。今年初，老唐种植了8亩生姜，预计收入可达12万元。在易同金的协调下，老唐陆续流转了60多亩土地，准备继续扩大种植面积。“从贫困户到种姜大户，多亏了易主任！”唐学树说。

在易同金和镇、村干部们的努力下，今年初，大冲村的30户贫困户全部脱贫“摘帽”。

然而，在易同金看来，村民脱贫是第一步，巩固脱贫成果还须依靠产业。今年7月，大冲村依靠村里的响水峡谷景区引进企业搞乡村旅游综合开发，就要求该企业用工尽量向当地村民倾斜。目前，在该企业务工的大冲村村民有30余人。

为扶贫自己累到旧病复发

贫困户全部脱了贫，而易同金却因劳累过度累倒了。

早在2014年，易同金就被查出患有肝硬化二期，在北京治疗调理了半年多。听说村里要进行脱贫攻坚，身体刚刚好转的他，当即就回到了村里。

去年11月，加班整理资料的易同金晕倒在电脑旁。“我们都劝他不要那么拼命，好好休养一阵子。”和林镇党委书记邓清洪说，鉴于老易的身体状况，镇里特意给他批了几个月假期。谁知道，他去了万州一家医院做了一天的治疗，待疼痛稍缓后就回了村里，一边输液一边还坚持工作。

得知易同金旧病复发，村民们纷纷带着鸡蛋、土鸡等上门看望，都被他一一劝了回去。

“我帮乡亲们做点事，是应该的。”易同金说，村民们的认可，让他觉得很值得的。如今，他正积极配合医生治疗，争取早点康复，继续为村民服务。