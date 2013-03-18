农村人居环境市级示范片——冷水镇八龙村

农村人居环境市级示范片——国家莼菜生态湿地公园

鱼池镇美丽宜居村庄

枫木乡特色功能小镇

黄水特色小镇

石家乡中国传统村落

小康不小康,关键看老乡；农村美不美，关键看环境。

农村人居环境改善，石柱迎来新的机遇。日前，重庆发布第一批改善农村人居环境市级示范片名单，石柱冷黄线改善农村人居环境市级示范片上榜，成为我市10个先行示范片之一。

石柱冷黄线有何底气入选10个市级示范片？

“改善农村人居环境是实现农民安居乐业的民生工程。今年起我县开展农村环境综合整治专项行动，改善农村人居环境建设美丽乡村。”石柱县城乡建委主任彭德金说，到2018年底，石柱将建立起农村环境监管长效机制，实现农村环境长治久美。

示范带动建设美丽村庄

助推农村环境长治久美

石柱冷黄线改善农村人居环境市级示范片涵盖冷水镇八龙村和黄水镇万胜坝村。

八龙村房前屋后干净整洁，村级公路和人行道等基础设施配套齐全，山上种黄连，田中摘莼菜，家中接游客，呈现出一幅“田园美、村庄美、生活美”的诗情画卷。

八龙村和万胜坝村能在第一批改善农村人居环境市级示范片名单中脱颖而出，得益于石柱县农村环境综合整治专项行动。

据了解，该县农村环境综合整治专项行动在县委、县政府安排部署下，成立了由县长任组长，常务副县长、分管副县长任副组长，相关部门负责人为成员的改善农村人居环境工作领导小组，负责综合协调、规划编制、示范片创建等工作，有效保障健康有序开展。

同时，按照“渠道不乱、用途不变、统筹安排、集中投入、各负其责、形成合力”的原则，建立农村基础设施建设、农村环境综合整治等稳定投入机制，建立“一项目标任务、一个牵头单位、一个责任领导、一个责任机构、一套工作方案”的“五个一”工作机制，并制定了《石柱县改善农村人居环境实施方案》，力争到2018年底全县农村环境面貌发生实质性改观，形成农村环境综合治理长效机制。

具体来说，结合石柱实际，将从“四清”、“四化”、“五改”、“示范亮点”和长效机制建设五个方面重点推进。其中，“四清”为清垃圾、清杂物、清残垣断壁、清庭院；“四化”为绿化、美化、亮化和净化；“五改”是改路、改水、改厕、改“圈”和改垃圾处理方式。

尤为重要的是，打造亮点，示范带动，形成点上示范、面上带动态势。如开展冷水镇八龙村、黄水镇万胜坝村、大歇镇双坝村3个县级示范点建设，力争通过1—3年的努力，带动全县80%的村庄基本实现干净、整洁、便捷，建成宜居、宜业、宜游各具特色的美丽村庄。

心目中诗和远方的田野，即将在石柱成片呈现……

逐步消除存量农村危房

着力优化农村人居环境

农村危房改造是民生实事之一，也是脱贫工作的重要内容之一，更是改善农村人居环境的基础和重中之重。

据了解，自2009年实施农村危房改造工作以来，石柱县至今已有2万余户贫困村民的危房得到改造。

“危房改造是脱贫工作和改善农村人居环境的重点工作，是一项民心向上民生向下的大实事，我县将逐步消除农村危房。”石柱县相关负责人说，力争在2017年全面完成建档立卡贫困户现存农村危房改造，在2018年底完成80%存量改造，到2020年全面消除全国住房信息系统中存量农村危房。

为逐步消除存量农村危房，今年石柱农村危房改造开工5015户，完工3000户作为民生实事重点推进。按照优先帮助“住房最危险、经济最贫困”农户解决最基本居住安全的要求，精准确定危房改造对象，重点做好建档立卡贫困户和一般贫困户的危房改造工作。

同时，充分发挥基层组织协调作用，因地制宜，积极探索符合当地实际的农村危房改造方式，按照农户自建、村组帮建、集中统建等方式大力协调实施。积极推广《重庆市巴渝新农村民居通用图集》，引导农民相对集中建房，为全面改善农村人居环境奠定了坚实基础。

建设特色功能小镇

改善城乡面貌提高城镇品位

小城镇是城镇化的“人口蓄水池”，是“离土不离乡”的就近城镇化。统筹城乡发展，要走创造良好人居环境为中心的小城镇建设之路。

今年，我市发布《关于培育发展特色小镇的指导意见》，决定在具有较好城镇化基础和潜力的地区培育和发展一批特色小镇。特色小镇示范点数量在30个左右，形成“一镇一景、一镇一业、一镇一韵”的差异化发展格局。

黄水镇是石柱申报市级特色小镇的重点。作为重庆知名避暑胜地，黄水镇创建市级特色小镇优势得天独厚。冬天积雪，夏季凉爽，是休闲、度假、科学考察、探险的理想之地。

大风堡旅游风景区、油草河峡谷漂流、太阳湖、月亮湖、毕兹卡绿宫……镇域范围内有景区8个，2015年全镇接待游客330万人次，约为全镇常住人口的272倍。

在创建市级特色小镇的同时，石柱县还自加砝码，开展县级特色功能小镇建设。“通过特色功能小镇建设，改善人居环境，带动经济发展，提高群众生活幸福指数。”该负责人说，自去年开始，石柱有计划、有步骤，因地制宜地开展特色功能小镇建设工作，力争用2—3年时间打造一批特色鲜明、环境优美、设施完善、功能配套、民族风情的特色功能小镇。

据了解，去年石柱启动龙沙镇、鱼池镇、枫木乡作为首批特色功能小镇予以打造后，今年又新增了临溪镇、冷水镇、石家乡特色功能小镇建设。

特色功能小镇建设是真金白银的投入。石柱县财政对每个特色功能小镇投入100万元，并整合农委、交通、水利等建设资金，以突出乡镇功能完善和特色风貌改造提升为重点，坚持“突出重点、突出特色”原则进行打造。

同时，特色功能产业发展有明确的产业定位。如龙沙镇依托市级现代农业示范园区打造“特色效益农业镇”；枫木乡依托旅游资源优势和土家民俗文化，打造独具土家特色的“土家风情旅游小镇”；石家乡依托大黄水旅游辐射带动作用，挖掘土家庄园文化，打造“土家民俗文化生态旅游精品小镇”。

据了解，6个特色功能小镇2016年建设项目共62个，跨年度项目21个、基础设施类30个、特色项目类32个，目前已全部完工项目12个，完成50%以上29个，还发展了800亩莲藕、500亩莼菜园、2040亩红星猕猴桃等。

此外，特色功能小镇具有产业、文化、旅游和社区功能的叠加和融合。如龙沙镇农业园区观光廊道、冷水镇云中花都现代农业观光园、石家乡地主庄园文化展示等项目。

文/王静荣瑞瑞

图片由石柱县城乡建委提供

保护历史文脉名镇名村保护发展

保护历史文化，留住乡愁记忆。石柱县以历史文化名镇、国家传统村落保护与发展为重点，取得了看得见摸得着的成绩。

西沱镇有1900多年的历史，2003年第一批入选中国历史文化名镇。站在长江边上抬眼望去，西沱古镇显得古朴而宁静。西沱镇是因古代商业发展而兴起的，始建于秦汉时期的“云梯街”就是当年川盐济楚——巴盐古道的起点，是西沱古镇的核心建筑群，有“万里长江第一街”之美誉。2008年7月，“西沱云梯天街”被授予“新巴渝十二景”。

在西沱古镇建设与保护上，石柱县在政策、项目资金和技术力量上大力支持西沱古镇建设和发展。通过开展西沱古镇的道路硬化、道路综合整治、污水管网建设、人行道整治、滨江广场建设、公共文化活动中心建设等项目工程，完善古镇工程配套，派驻专业技术人员对古镇云梯街重要建筑的恢复建设工程进行现场指导和监督管理。

传统村落保护方面，2012年，石柱金铃乡银杏村、石家乡黄龙村、悦崃镇新城村3个村成功申报首批国家级传统村落。

据了解，石柱争取到国家专项补助资金900万元，自筹资金739.93万元，重点实施房屋修缮、基础设施、消防设施、环境整治、历史文化要素修复等项目，目前已完成一期项目建设，二期保护与发展项目建设已经开工实施。

同时，石柱坚持保护与发展有机结合，利用传统村落的自然资源、独有的历史文化和传统资源发展乡村旅游，以旅游促进花卉、苗木等特色产业和玉米酒、老腊肉、野鸡、竹笋、白果、板栗等地方土特产品发展，让村民充分感受到通过传统村落保护与发展带来的好处。

如黄龙村传统村落以民族历史文化保护为切入点，通过对土家历史文化古迹4个核心大院的保护性修缮，深度挖掘特色民居文化，收集整理土家特色物件、形成故事典籍，打造了一道独具风情的历史文化古迹风景线，为乡村旅游发展奠定了坚实的基础。目前，该村打造了2家三星级农家乐和50家乡村旅游点的乡村旅游接待区，年接待游客3万人次，旅游收入突破2000万元。