今日是中秋节，是团圆节，以月之圆兆人之团圆。自古以来，中秋便有祭月、赏月、拜月、吃月饼、赏桂花、饮桂花酒等习俗，用来寄托人们的思乡之情，祈盼丰收幸福。那么，习近平总书记如何过中秋？党建网微平台带你来看！与侨胞他乡共度中秋节。

美国侨界欢迎招待会

2015年9月23日，习近平在西雅图出席美国侨界欢迎招待会上，对广大侨胞致以节日的问候。

“再过几天就是中秋佳节了。每逢佳节倍思亲。我知道，在座各位都很思念万里之遥的祖国和亲人，祖国和亲人也牵挂着每一位海外游子。在这里，我代表祖国和13亿多同胞，向在座各位，并通过你们，向在美国工作和生活的全体同胞，致以诚挚的问候和良好的祝愿！”

"悠悠天宇旷，切切故乡情。’欢迎大家常回家看看。我们这次来美国，给大家带来一些家乡的月饼，这是祖国人民的一点心意。”

虽然距离中秋节还有几天，习近平用这样别开生面的方式与侨胞们提前庆祝中秋佳节却令现场侨胞感到分外亲切。现场的华人表示，“非常感动，习近平主席的话正好代表我们在美华人的心声。”

纽约话中秋

收到习近平带来的月饼，华人华侨代表们称，过了一个非常特别的中秋节。

2015年9月27日是中国传统佳节中秋节。正在纽约联合国总部出席联合国系列峰会的中国国家主席习近平与夫人彭丽媛，在异国他乡与美东地区的海外华人华侨代表度过了一个特殊的中秋节。

这天傍晚，习近平与彭丽媛在纽约华尔道夫酒店18层的星光厅，会见了驻美国使馆、中国常驻联合国代表团、中国驻纽约总领馆、中资机构工作人员、华人华侨代表和留学生代表等，与大家共度中秋。

习近平特意从北京为每一位参加会见的侨胞带来了家乡的月饼和中秋的祝福，并感谢海外华人华侨多年来为中美关系和祖国建设作出的贡献。

此次会见中，习近平“月是故乡明，人是家乡亲”的话语令不少在场华人华侨动容。

领导干部过中秋的规矩

过一个风清气正的中秋节

重大节日期间，是对干部作风的重要检验；中秋节、国庆节就要到了，要坚决刹住公款送节礼、公款吃喝、公款旅游和奢侈浪费等不正之风，过一个风清气正的中秋节、国庆节。

——2013年8月28日至31日，习近平在辽宁考察时强调

“抓月饼”有深意

今年中秋节中央纪委抓月饼，看起来是小事，其实是抓这后面的腐败。抓了中秋节抓国庆节，抓了国庆节抓新年，抓了新年抓春节，抓了春节抓清明节、抓端午节，就这么抓下去，总会见效的，使之形成一种习惯、一种风气。

——2013年9月23日至25日，习近平在参加河北省委常委班子专题民主生活会时的讲话

肩负责任一刻不懈

我在地方工作时，逢年过节都得值班，生怕出了什么事。很多地方和部门的负责同志一到节假日就不见了，到外地去休假了。跑到那么远的地方怎么放得下心？一旦有个什么事怎么办？当领导干部就要有强烈的责任感，节假日尤其要自觉坚守岗位。没有说不让休息，但关键是如何休息、在哪儿休息，有没有考虑到自己肩负的职责。大部分领导干部在这个问题上做得是好的，节假日都能自觉坚守岗位。这不也是一种规矩吗？

——2015年1月13日，习近平在第十八届中央纪律检查委员会第五次全体会议上的讲话

其他传统节日，习近平这样过

2013年春节前夕，习近平赴甘肃调研，来到定西市渭源县田家河乡元古堆村看望乡亲们。

2014年春节前夕，习近平赴内蒙古调研。在锡林浩特市宝力根苏木(乡)冬季那达慕“五畜祈福”仪式上，习近平按照蒙古族习俗，用无名指蘸上银碗盛着的鲜牛奶弹了三下，祝福来年风调雨顺，五畜兴旺，人民幸福安康。

2015年春节前夕，习近平赴陕西调研。这是2015年2月13日，习近平在延安市延川县文安驿镇梁家河村同村民们在一起。

2016年春节前夕，习近平来到江西，看望慰问广大干部群众和驻赣部队。这是2月2日，习近平在井冈山市茅坪乡神山村给乡亲们拜年，祝乡亲们生活幸福、猴年吉祥。

2013年6月11日，端午节期间，神舟十号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空，准确进入预定轨道，顺利将3名航天员送入太空。习近平来到酒泉卫星发射中心现场为航天员壮行，并观看飞船发射。

2014年大年初七，习近平前往俄罗斯索契出席冬奥会开幕式，并在43小时内出席了12场双多边活动，留下了“点穴式外交”的佳话。

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