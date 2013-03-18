提起热电厂，许多市民的第一印象就是几根巨大的烟囱高高矗立，滚滚浓烟飘向天空……事实真的如此吗？

13日，河南华润电力首阳山有限公司举行“体验式绿色工厂”公众开放日活动，近百名高中生及市民代表走进电厂参与体验活动。在活动中，记者获悉，该厂建设的供热首站已完成设备安装，今冬就可以向洛阳市区供热。

“中国美丽电厂”长啥样？

没有飞扬的尘土，栾树花的花瓣散落一地；没有嘈杂的噪声，鸟儿的叫声清晰可闻……13日，记者冒着蒙蒙细雨来到位于偃师市首阳山镇的河南华润电力首阳山有限公司。

“太美了，从来没想过电厂里居然是这样的。”一名前来参观的偃师高级中学学生这样感慨道。该公司总经理曹阳介绍，早在2013年，他们就从全国400余家电厂中脱颖而出，入选了《中国能源报》主办评选的“中国美丽电厂”。

记者在现场看到，厂区里除了遍布花草树木，还开辟出一片40亩的“开心农场”，其中种满了辣椒、菠菜、秋葵、韭菜等作物。

曹阳说，这片农田是由员工在工作之余开垦出来的，食堂里的许多食材都取自这里。“这片农田除了丰富大家的餐桌和生活，也帮我们监控着电场周围的生态环境。”曹阳说。

那些“大烟囱”，冒的其实是水蒸气

“虽然厂区很漂亮，但那些大烟囱确实是在冒烟啊，污染严重吗？”不少参与活动的市民提出了这样的疑问。

曹阳说，那两根粗壮的“大烟囱”其实不是烟囱，是冷却塔。为了节约用水，发电产生的热水需要在其中冷却后循环使用。“塔身建成双曲线，就是为了便于自然通风，它排出的‘白烟’其实是水蒸气。”曹阳说，真正的污染物是通过那个又细又高的烟囱排放的，不过现在的排放量也非常小了。

曹阳介绍，去年，该厂的两台机组就已经完成超低排放改造。没有处理设施的锅炉燃烧后，每立方米所排气体中二氧化硫的含量大约是2500毫克，氮氧化物大约700毫克，粉尘大约450毫克。“经过改造后，每立方米所排气体中二氧化硫含量小于35毫克，氮氧化物小于50毫克，烟尘小于5毫克，这基本达到天然气燃烧后的标准。”曹阳说。

供热首站已建成，今冬将向洛阳市区供热

作为瀍河区、老城区等地的新热源，该电厂的供热首站建设情况也备受市民关注。记者来到供热首站内，看到几名工作人员正在认真检查。

“设备早就安装完毕，基本调试也已完成，现在我们正向供热管道中注水，近期开始试运行，最终的调试将在10月初完成。”曹阳说。

他也向记者表示，对于电厂来说，发电产生的热水如果不好好利用，这些“热”只会白白浪费，他们也将全力配合我市东区的供热工作。

洛阳热力有限公司相关负责人说，随着各项工作的稳步推进，我市瀍河区、老城区更多的市民，在今年冬天也可以享受“暖冬”了。（洛阳晚报记者 潘立阁 邓超 通讯员 张晓 文/图）

