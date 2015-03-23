到黄河沙滩度假、去城北森林氧吧健身、逛逛湿地公园……昨日，记者从全市旅游重点工作推进会上获悉，未来，我市各县(市)、区、管委会将结合各自区域内旅游资源，挖掘潜力、放大优势，为市民和游客提供更多旅游好去处。

目前，我市周边一大批正在或即将建设的旅游项目，将为市民和游客提供更多休闲选择：围绕西滩岛水上优质资源，吉利区实施了西滩岛休闲度假项目，启动了吉利北海旅游度假区规划编制工作。按照规划，该区将打造黄河湿地、西霞院、锦屏岭、万佛山、马洞沿黄河一线的旅游产业集聚带；在老城区，随着邙山和上清宫森林公园的生态绿化水平不断提升，这里将成为洛阳市民的城北森林氧吧。

此外，我市多个县区正大力推进全域旅游。按照规划，新安县将形成8条乡村旅游观光带，分别为：新安樱桃谷观光带、新安玫瑰谷观光带、沿黄旅游观光带、铁磁公路沿线朝天椒观光带、畛河观光带、青河观光带、旅游景观大道观光带、314省道牡丹观光带，为发展全域旅游奠定坚实的基础；洛龙区也在抓紧编制洛龙区全域旅游总体规划，力争用三年时间成功创建国家全域旅游示范区。

未来，我市多个景区也将通过改造、提升，以新面貌迎接游客。例如，今年年底前，嵩县石头部落景区计划完成3A级景区创建工作；嵩县天桥沟村景区计划完成开放式4A级景区创建工作；明年12月底前，白马寺、关林景区的周边改造提升工作也将基本完成。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 郑宝亚）

