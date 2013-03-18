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现将经市委常委会研究决定的拟任职干部的情况公示如下，请予监督：
任卫杰，1965年3月出生，河南孟津人，中央党校大学学历，中共党员，现任中共洛阳市委政法委副书记(2003年3月任副县级)，拟作为中共洛阳市委、洛阳市人民政府信访局局长、党组书记人选。
蔡根喜，1963年8月出生，河南信阳人，大学学历，硕士学位，致公党，现任洛阳市科学技术局副局长(1998年2月任副县级)，拟作为洛阳市归国华侨联合会主席人选。
李治力，1963年5月出生，河南伊川人，大学学历，中共党员，现任洛阳市畜牧局副局长、党组成员(2008年2月任副县级)，拟作为洛阳市畜牧局局长、党组书记人选。
欢迎干部群众通过电话、网络、来信、来访等方式，反映情况和问题。反映问题要实事求是、真实准确，应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式，以便于调查了解。
公示时间：2016年9月15日—9月22日
举报电话：0379-12380
手机短信：13698812380
举报网址：http://lygbjd.pway.cn/jub
信访地点：市委干部监督室(市委组织部举报中心)
邮编：471023
中共洛阳市委组织部
2016年9月14日
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