2016年中秋节、国庆节来临。记者昨日从市纪委获悉，为深入贯彻落实我市《关于进一步严格落实中央八项规定精神切实改进工作作风的通知》要求，持之以恒纠正“四风”，教育警示广大党员干部筑牢思想防线，严守纪律底线，划清规矩红线，树立道德高线，确保廉洁过“节”不失“节”，市纪委对3起违反中央八项规定精神典型问题进行通报。

●栾川县疾控中心副主任李光南违规使用公务用车、违反工作纪律问题

2016年8月1日下午，李光南与本单位公卫科科长田某、宣教科李某3人驾驶单位公车到郑州开会。8月2日中午在会议结束返回栾川途中，李光南让驾驶员李某改道去偃师市办私事，并在偃师市留宿一晚，于次日返回，其行为构成公车私用错误。8月16日至8月25日，李光南未向单位履行请假手续，外出办私事，严重违反工作纪律。2016年8月，栾川县纪委给予李光南党内严重警告处分。

●孟津县麻屯镇庄沟村虚报套取国家占地补偿款，用于支付村干部旅游费用和拖欠餐费问题

2015年9月，庄沟村虚造集体耕地，套取国家占地补偿款17700元，用于支付村干部到重渡沟等景区旅游费用8300元和村拖欠餐费9400元，其行为违反廉洁纪律和中央八项规定精神。2016年3月，孟津县麻屯镇党委分别给予庄沟村党支部书记庄中伟、村委会主任庄宏伟党内严重警告处分，并追缴违纪资金17700元。

●汝阳县内埠食品药品监督管理所负责人吴明涛等人违规接受管理服务对象宴请问题

2016年5月18日，汝阳县内埠食品药品监督管理所负责人吴明涛与蔡店食品药品监督管理所负责人李向东、陶营食品药品监督管理所负责人李士宽3人，到汝阳县杜康遗址酒厂和酒韵酒业有限公司进行食品生产企业基本信息登记，中午接受酒韵酒业有限公司宴请，且吴明涛午间饮酒，其行为违反中央八项规定精神和洛阳市严禁工作日午间饮酒的规定。2016年6月，汝阳县食品药品监督管理局给予吴明涛行政记过处分，分别给予李向东、李士宽行政警告处分。

市纪委强调，以上违纪问题的发生，表明少数地方和单位对落实中央八项规定精神还重视不够、措施不力；个别党员干部纪律规矩意识淡薄，不收手、不知止，我行我素、不知敬畏、顶风违纪，受到严肃处理完全是咎由自取，教训极为深刻。落实中央八项规定精神、纠正“四风”只有进行时，没有完成时，必须言出纪随、一寸不让。全市各级党委(党组)要以上率下，示范引领，切实担负起全面从严治党主体责任，紧盯中秋节、国庆节重要时间节点，通过各种形式发信号、打招呼、提要求，教育广大党员干部举一反三、引以为戒，心有所畏、行有所止。当前，全市各级纪检监察机关要认真贯彻《关于加强监督执纪问责确保廉洁过中秋、国庆的通知》精神，密切注意隐形变异“四风”，加强监督检查，强化明察暗访，持续严防“四风”问题反弹回潮。对于不收敛、明知故犯、影响恶劣的，要严肃处理，点名道姓通报曝光，以实际行动持续释放越往后执纪越严、处理越重的强烈信号，强力推动中央八项规定精神落地生根。(记者 李三旺 通讯员 薛浩平)