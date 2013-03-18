牡丹鲜切花绽放G20峰会、乡村旅游持续升温、农民工返乡创业蔚然成风……如今，打开洛阳“农业经济版图”，广袤的丘陵山区虽不是粮食作物的核心产区，却成为推进农业领域供给侧改革的希望田野。

今年以来，市委、市政府把发展高效农业作为构建“五强六新五特”现代产业体系的重要组成部分，坚定不移地走内涵式农业发展道路，以供给侧结构性改革引领“农”字号产品供求，使其由低水平向高水平跃升，着力实现调结构、补短板、促融合、增效益。

调结构 增效益

47岁的宫黑旦，是栾川县庙子镇地地道道的庄稼汉，种了半辈子玉米。3年前，尽管他极力反对，大学毕业的儿子还是执意返乡创业种植高端葡萄。今年，宫家承包的50亩葡萄不仅能为一家带来20多万元的收入，还带动40多户贫困户就业。

“一斤玉米七八毛，没人要；一斤葡萄十几块，不够抢。”宫黑旦脸上乐开了花，谈笑间夸起自家葡萄的生长环境、品质口感时十分起劲。

宫黑旦的致富故事，就是我市农业供给侧改革去库存、调结构的生动写照。

近年，以玉米为代表的大宗农产品受国内较高生产成本限制，价格普遍高于国际市场，呈现出生产量、进口量、库存量“三量齐增”的怪象，导致玉米等价格持续走低。

“玉米是我市种植面积最大的秋作物，连续多年‘丰产不丰收’。当前，对洛阳来说，调结构就是‘调玉米’。”市农业局种植科负责人介绍，今年以来，我市持续压减玉米种植规模，扩大苗木花卉、精品果蔬、中药材、绿色杂粮种植面积，效果已初步显现。

农业供给侧结构性改革，不是简单的少种什么、多种什么，更深层次的内涵在于提高农业的生产效率和产品质量，重构农业产业链和价值链。

对此，我市一方面通过发展适度规模经营、开展社会化服务等，降低生产成本，提高农业效益；另一方面通过新型职业农民培育、农业科技推广等，增加绿色、生态、安全的农产品供给，引领市场消费。

目前，全市流转土地235万亩，占耕地总面积的36%，各类新型农业经营主体成为推动农业现代化的“生力军”。

打基础 补短板

重农固本，是安民之基。农业是构建现代产业体系的基础支撑，也是短板所在。

“短”在哪里？“短”在基础设施、环境生态。当前，洛阳城乡差距大、农业综合效益低，折射出在干旱气候和复杂地形条件下农业综合生产能力弱，及传统种植模式决定的农产品质量品质不高的现状。目前，在我市650万亩耕地中，水浇地仅有140万亩，面源污染产业形势也不容乐观。

秋后，在洛宁县上戈镇海升现代果业示范园，满山苹果挂满枝头，四野绿意葱茏，水肥一体的滴灌系统通向每一棵果树，灌溉、施肥实现了精量控制，种植效益远远超过传统果园。

上戈镇种苹果，纬度带、海拔、土壤等条件得天独厚，曾经因为严重缺水、农药化肥不合理使用，果子产量和品质一直受到影响。如今，先进灌溉系统的引入，让阻碍苹果产业发展的问题迎刃而解。

无独有偶。在洛阳生生乳业有限公司，“秸秆青贮—奶牛养殖—沼气工程—清洁能源—有机肥—无公害果蔬种植—观光农业”的循环农业发展模式，不仅减少了养殖粪污排放，而且把产业链上每一环的效益“吃干榨净”。

今年，面对老百姓对“吃得饱”“吃得好”“吃得安全”与日俱增的关切和需求，《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于构建现代基础设施体系的指导意见》明确提出，完善农业基础设施，加强循环农业建设，预计到2020年，新增有效灌溉面积40万亩，切实减少农药、化肥的使用，全面遏制、防治面源污染，为农业发展提供转型动力。

促融合 富百姓

一斤香菇大约能卖10元，但加工成香菇休闲食品、香菇酱等，可以卖到几十元……孟津县饕真元食品有限公司，通过拉长香菇产业链，实现了价格上的跳跃。

事实上，不管是粮油肉菜蛋奶，还是其他经济作物，经过深加工都可以产生更高的附加值。然而，目前全市360家市级以上农业产业化龙头企业中，加工型企业仅占137家，农产品加工率52%，尚低于全国平均水平。

此外，农业不仅有经济功能，还有生态、文化等功能，这也为农业发展新产业、新业态、新模式提供了巨大的空间。比如，以孟津、嵩县、栾川等地为代表的乡村游、生态游产业的勃兴，已让不少农民尝到了甜头；以伊川新大农业、洛阳农超网为代表的智慧农业、农村电商，正引领着农业发展的新方向。

鉴于此，今年我市出台《关于进一步扶持农业产业化龙头企业的实施意见》《关于进一步加快农产品加工业发展的意见》《关于推进休闲农业发展的意见》等文件，推动农村一、二、三产融合发展，促进农业产业链整合和价值链提升。

“促进农业‘接二连三’，根本目的是促进农民增收。实践中，我们通过完善农业产业链与农民的利益联结机制，让农民共享产业融合发展成果。”市农业局局长归宝辰表示，目前，全市各类农业产业化组织累计带动农户72万户，占农村家庭总数的一半以上。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 马胜亮）