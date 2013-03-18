昨日上午，副省长、市委书记李亚主持召开市委常委会议，研究审议公共服务体系指导意见。他强调，要把握原则，突出重点，强化保障，加快构建公共服务体系，为群众谋福祉，让群众享公平。

市委常委刘宛康、袁永新、吴孟铎、陈向平、赵会生、黄为忠、杨炳旭、史秉锐、杨廷俊、王敬林、王琰君参加会议，市领导李少敏、刘应安、王立林、原文涛、娄会峰、张世敏、魏险峰、陈淑欣、谷树森，相关市直委局负责同志等列席会议。

会议审议并原则通过了《关于构建公共服务体系的指导意见》，要求相关部门抓紧修改完善，按程序印发实施。会议指出，构建公共服务体系、提升公共服务水平，是全面建成小康社会的应有之义，是落实习近平总书记共享发展理念的具体举措，也是供给侧结构性改革的重要任务，更是人民群众的热切期盼。当前，我市正处于产业结构调整、发展动能转换的关键时期，公共服务在稳增长、惠民生、补短板方面的作用日益凸显，已成为推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标的“稳定器”“调节器”。各级各相关部门要深刻认识构建公共服务体系对于促进经济转型升级，提升社会公平正义，增强人民群众获得感、公平感、幸福感，助推经济社会发展的重要意义，要各负其责、各尽所能，真正将公共服务体系构建好、实施好，为群众谋福祉，让群众享公平。

会议强调，要把握原则，有序推进体系构建。一要突出共享理念。始终坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，使全体人民在共建共享发展中有更多的获得感。围绕共享这个核心，做大“蛋糕”，增强经济发展实力和共享保障能力；分好“蛋糕”，让各个群体都能公平享受到改革发展成果，合理统筹调配各类资源，把构建公共服务体系的各项工作统筹好、协调好、布局好。二要体现共建要求。共享是目的，共建是手段，只有共建才能共享。各级党委政府要扛起公共服务的相应责任，倡导“只有各尽其能才能各得其所，只有人人参与才能人人享有”的理念，引导社会各界积极参与体系的构建，通过共建实现共享。三要坚持渐进共享。公共服务体系担负的是基本性、普惠性的保障工作。要坚持在兜底性、保障性上着力，在保障措施、扶持标准的制定上要根据我市经济发展水平，尽力而为、量力而行、逐步提升、渐进共享。把目标的一贯性和发展的阶段性、主观预期和现实可能有机统一起来，将居民收入的提高建立在劳动生产效率提高的基础上；将福利水平的提高建立在经济、财力可持续增长的基础上。四要强化体系概念。周密、完善、系统地做好各项政策设计，明确着眼点和倾斜方向，突出政策的导向性。把构建公共服务体系的各项措施、任务落实到具体项目上，明确相应的人、财、物保障，确保取得实效。

会议强调，要突出重点，切实抓好关键环节。公共服务面广、线长，推进实施时要突出以下重点：一要具体细化。在理念引领基础上，进一步具体细化操作层面的设计，具体到目标、指标、数字、时间，使各项工作更有层次、更加充实。二要突出特色。在落实好中央、省委普惠性政策基础上，立足洛阳实际，突出问题导向，认真梳理群众的诉求和呼声，把存在的短板和问题解决到位，真正把服务做到人民群众的心坎上。三要确保精准。照顾到群众个性化、差异化需求，通过弹性机制，使服务满足不同人群的需求，解决实际困难，让群众享受到最想要的服务，使有限的资源最大化发挥作用，强化服务效果。四要搞好结合。“9+2”工作布局是一个有机整体，相互联系、相互促进。公共服务体系内容范围广、涉及面大，与其他各项工作联系尤其紧密，要把公共服务体系与其他体系、与两大攻坚战中的工作紧密结合起来，共同推进实施。

会议强调，要强化保障，力求工作取得实效。一要坚持政府主导。公共服务是政府必须承担的一项基本职能。要坚持由政府主导公共服务体系建设，从保障发展民生、促进社会公平着眼，保障公共服务体系各项工作平稳、可持续推进实施。要按照渐进共享原则，每年谋划、推出一批惠及民生的实事，持续推进、久久为功。二要突出财政支持。要不断改进政府购买公共服务的方式方法，树牢“费随事转”“养事不养人”理念，提高财政资金使用效益，增加有效供给，节约政府成本，提高政府效率，转变政府职能。三要加强社会参与。要学习借鉴外地先进经验，促使社会中介服务组织在公共服务体系构建中发挥更大作用，有效解决好公共服务“最后一公里”问题。

会议强调，《关于构建公共服务体系的指导意见》的审议通过，标志着我市“9+2”工作布局的顶层设计已经全部完成。全市各级各部门要进一步统一思想、服从大局、形成合力，结合职责自觉在全局工作中找准定位、有所作为。要以重大专项支撑“9+2”工作布局。深入谋划各体系构建中的大事要事，列出若干重大专项，具体到项目，明确分管领导、牵头部门、责任人，逐项督办，推进实施。

会议听取了市第十一次党代会筹备工作、近期重点工作安排等情况汇报，并就做好下一步工作提出具体要求。

会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 李江涛 李东慧）