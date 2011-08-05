互联网完整家居“e装家”支持洛阳地区大学生和有志青年创业的消息发布后，“e装家”陆续接到了来自昆明、天津、西安、新疆、太原等众多地区有志青年的咨询电话，表达了希望合作的强烈愿望。鉴于这种情况，“e装家”创始人决定，面向全国，全力支持大学生、有志青年创业。

近日，由洛阳业之峰携海尔优家购开创的互联网完整家居“e装家”着实火了，在O2O和F2C模式下运营的“e家装”不但让家装变的更加便捷、实惠。其背后广大的市场更是为创业者提供了良好的平台。“e装家”创始人张均提出的“我们只做工厂和客户的服务商”的经营理念，得到了家居建材、软装配饰生产厂家和客户的高度赞誉，同时，随着“e装家”互联网完整家居的创立，为更多的创业者也提供了一个良好的契机。对此，本网记者专访了“e装家”创始人张均先生。

记者：张总，听说“e装家”要支持大学生和有志青年创业，具体有那些措施和方法？“e装家”又有着怎样一个市场呢？

张均：“e装家”完整家居是一个泛家装全产业链产品，融合了从毛坯房的装修设计、基装施工、主材安装、软装配饰等项目、直至完成拎包入住。我先说下产品，再说需求、市场自然明了。

完整家居的概念最早是在2010年前后由海尔家居率先提出。传统的家装企业一直致力于这种概念的实现，但在这个全产业链链接过程中，家具是个难以突破的环节，目前国内真正实现完整家居产品的家装企业寥寥无几，为什么说家具是一个难以突破的环节呢？因为家具的风格、材质、产地、款式太多了，家具产品的特性决定了“一般一个厂家只生产一两种风格的家具”，所以家装企业如果想满足不同消费者的需求，必须整合众多的生产厂家，摆放众多的家具样品，这对于家装企业是一个难以逾越的鸿沟，所以迄今为止打造泛家装全产链的企业极少，那么我们是怎么做到的呢？得益于和海尔优家购的战略合作。优家购是海尔投资的一个互联网家具电商平台，在这个平台上有来自全球的家具产品，正是由于和海尔优家购的合作我们才完成了打通泛家装全产业链渠道，创立了互联网完整家居产品“e装家”。

“e装家”今年8月上线，首期推出100套拎包入住样板房活动，原本定的是两天的时间，没想一天即被抢购一空。活动首日，从下午两点一直持续到晚上十一点客户都在下订单，其中有几位客户人在外地，听说100套拎包入样板房即将售罄时，当晚通过微信支付订购了我们的产品。说明家装消费者对拎包入住有着高度的认可，由此可见“完整家居”产品的市场前景是很广阔的。

下面我要讲怎样利用我们的平台支持大学生和有志青年创业。当然这首先取决于我们产品的经营模式，“e装家”打造的是互联网+的系列产品，首先我们建立了一个电子商务平台、建立了主材从厂家直接到客户的商品流通新渠道、砍掉了中间商。从今年的三月份开始我们先后和海尔日日顺木门、海尔整体橱柜.衣柜、创意玩家地板.墙板、东鹏陶瓷、奥米兰卫浴、松伟灯饰、琪朗灯饰、西门子电器、欧雅壁纸、美乐居窗帘、特立信定制吊顶等一线家居建材厂家签订了战略合作协议，只要是“e装家”的客户全部享受从工厂到家的直销价格。“砍掉中间商”是F2C最直白的经营模式。我们提出“只做工厂和客户的服务商”的经营理念，在“e装家”这个平台上客户得到了最大的实惠。

8月“e装家”完整家居上线运营，在行业内引起了不小的轰动，我们和优家购共同开创的互联网完整家居创新模式被中国联合商报、中国家装家居网、新浪网、金融界、手机网网、洛阳网等众多媒体报道，同时还引起了融众网、中航资金等投资机构的关注，全国拓展事宜正在积极洽谈筹备中。

我从进入家装行业到创立“e装家”历经坎坷，能深切理解家装人创业的艰辛。我们愿意全力帮助家装创业者，让他们少走弯路，顺利成功。我们会无偿提供经营平台，无偿提供产品模式，无偿提供运营模式，无偿提供管理模式，无偿提供互联网营销软件，无偿提供品牌使用。用六大无偿支持的方式，支持全国大学生和有志青年创业。

记者：谢谢张总详细的介绍了“e装家”的经营方向和支持大学生创业的具体措施，这让我感受到了“e装家”是一个有社会责任感的平台，也希望早日看到在您的支持下有更多的创业者加入进来，为社会创造更多的就业机会和财富。

创业联系人：常先生

电话：18637993508