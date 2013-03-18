本报讯 9月13日，在洛阳市伊滨区中信重工特种机器人产业基地一期工程，工作人员正紧张有序地生产组装首批25台防爆消防灭火侦察机器人。

而在洛阳国家高新区，记者了解到，总投资15.67亿元的中航锂电三期、投资5亿元的中汽新能源汽车核心零部件及涂装装备项目正加紧进行最后施工，有望实现“当年签约、当年建设、当年投产”。

项目建设是经济社会发展的“牛鼻子”。洛阳市政府重点项目建设领导小组负责人介绍，今年以来，洛阳市通过精心谋划、破解难题、联审联批、强化督导核查，并以攻坚的决心、攻坚的手段，强力推进重点项目建设。

据了解，今年洛阳市重点项目建设呈现出亿元以上新开工项目增多、重大项目建设明显加快、省市重点项目完成进度加快等特点。上半年，洛阳396个省市重点项目完成投资554.5亿元，占年度计划投资的70.2%；列入省考核的69个省重点项目，完成投资234.4亿元，占年度计划投资的75%，同比增长10个百分点。前7个月，洛阳市亿元以上新开工项目306个，比去年同期多60个，增加了五分之一，年度投资460.3亿元，同比增长32%。

13日上午，副省长、洛阳市委书记李亚带领洛阳市有关市级领导干部和市直有关部门负责同志，冒雨督查了部分在建重点项目。李亚表示，当前，洛阳市将重点抓好今年安排的总投资3182亿元、年度计划投资765亿元的396个省市重点项目，盯紧盯牢，强化节点意识，注重督促检查，促使在建项目按照预定工期推进，力争早竣工、早投产、早见效；做好项目开工前的要素保障，多措并举破除项目建设瓶颈，确保10月底前重点项目全部开工；围绕“9+2”工作布局，及早谋划好2017年重点项目。(记者 田宜龙 孙勇)