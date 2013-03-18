洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
洛阳：多策并举加快推进重点项目建设
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 河南日报 2016-09-14 15:46
分享到：

　　本报讯 9月13日，在洛阳市伊滨区中信重工特种机器人产业基地一期工程，工作人员正紧张有序地生产组装首批25台防爆消防灭火侦察机器人。

　　而在洛阳国家高新区，记者了解到，总投资15.67亿元的中航锂电三期、投资5亿元的中汽新能源汽车核心零部件及涂装装备项目正加紧进行最后施工，有望实现“当年签约、当年建设、当年投产”。

　　项目建设是经济社会发展的“牛鼻子”。洛阳市政府重点项目建设领导小组负责人介绍，今年以来，洛阳市通过精心谋划、破解难题、联审联批、强化督导核查，并以攻坚的决心、攻坚的手段，强力推进重点项目建设。

　　据了解，今年洛阳市重点项目建设呈现出亿元以上新开工项目增多、重大项目建设明显加快、省市重点项目完成进度加快等特点。上半年，洛阳396个省市重点项目完成投资554.5亿元，占年度计划投资的70.2%；列入省考核的69个省重点项目，完成投资234.4亿元，占年度计划投资的75%，同比增长10个百分点。前7个月，洛阳市亿元以上新开工项目306个，比去年同期多60个，增加了五分之一，年度投资460.3亿元，同比增长32%。

　　13日上午，副省长、洛阳市委书记李亚带领洛阳市有关市级领导干部和市直有关部门负责同志，冒雨督查了部分在建重点项目。李亚表示，当前，洛阳市将重点抓好今年安排的总投资3182亿元、年度计划投资765亿元的396个省市重点项目，盯紧盯牢，强化节点意识，注重督促检查，促使在建项目按照预定工期推进，力争早竣工、早投产、早见效；做好项目开工前的要素保障，多措并举破除项目建设瓶颈，确保10月底前重点项目全部开工；围绕“9+2”工作布局，及早谋划好2017年重点项目。(记者 田宜龙 孙勇)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·95%以上的儿童药不配专用量器 靠手掰到何时？
  • ·高质量性生活的几个标准 真的有最佳性生活时间么
  • ·老掉牙的观念最伤牙！揭7个最常见的护牙误区
    		•
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    统计局：房地产调控要因城施策
        　昨日上午，国家统计局公布了2016年8月份国民经济运行情况。就大家最为关注的房地产市场，国家统计局新闻发...
  • ·消弭楼市谣言须提升决策透明度
  • ·中电银河湾住宅项目获评“国家康居示范工程”
  • ·一楼盘五证皆无疯狂抛售 项目地亦无拆迁迹象
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今晚22时04分看“天宫二号”发射直播...
  • 天宫二号即将发射 探访酒泉央视前方直...
  • 央视记者探访中秋晚会:首次引入VR 舞...
  • 女儿在宿舍受气 父母来校“帮忙”殴打...
  • 发射在即 俯瞰酒泉卫星发射中心
  • 央视中秋晚会完美落幕 郎平第一次携夫...
  • 国务院关税税则委员会:照相机等技术产...
  • 深圳公交车着火1名女乘客身亡 涉事司...
  • 西湖边挂出一套总价1.1亿元公寓 每平...
  • 嘿！科技|天宫二号发射成功！“天宫”...
    		•
    百姓呼声
    市体育局：洛阳的马拉松比赛正在积极筹备中
    抽检结果显示洛阳尚未发现不合格月饼产品
    精彩图片
    男子用碎玻璃打磨成钻...
    美女楼盘试住员 体验富...
    22岁小伙扮公主上瘾 你...
    范冰冰登时尚杂志封面 ...
    精彩热帖

    淡定车上的淡定姐

    绿野红醉

    情暖中秋关爱老人

    小区绿化苗木枯死
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /9.11云天户外：环穿鲁山六羊山谷之石碑岭-
    /【通告】交通安全征文颁奖仪式暨微电影《打
    娱 乐

    范冰冰魅惑写真

    江一燕侧颜动人

    米兰达上围丰满

    佟丽娅晒照
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605