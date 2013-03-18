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中秋夜哪里适合赏月 气象专家告诉你
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华网 2016-09-14 15:02
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　　新华网北京9月14日电(金佳绪)从中央气象台获悉，中秋节假期期间(9月15日至17日)，除今年第14号台风“莫兰蒂”给我国华南、华东等省市带来较大风雨外，东北、华北、西北、西南等地也会出现降雨天气，给公众出行带来一定影响。备受关注的中秋节当晚，全国多地云量较大，可能影响赏月效果。

　　中央气象台首席预报员孙军表示，受台风“莫兰蒂”登陆及其后续影响，9月14日至17日，广东东部、福建东部和南部、浙江东部、江西东部、上海、安徽东南部、江苏中南部和台湾东部等地部分地区有大暴雨，局地有特大暴雨。上述地区受风、雨、潮及其次生灾害叠加影响，给交通、旅游安全带来挑战。

　　除台风影响外，15日至17日，内蒙古中东部、东北地区大部、华北大部、西北地区东部等地有小到中雨，局地有大雨并伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气；四川南部、云南、贵州西部部分地区有阴雨天气。“这些地区的相关部门应防范局地强降雨、风雹天气以及早晚间轻雾对交通运输和公众出行造成不利影响。”孙军说。

　　多云到晴的“好天气”主要集中在黄淮、江汉、华南西部、新疆等地。此外，今年中秋节小长假期间，全国大部地区气温适宜。

　　至于哪些地区的气象条件有利于15日中秋节当晚赏月，孙军介绍，除出现降雨地区外，中秋节当晚，我国大部地区天空云量较多，相对来说，新疆、广西、安徽北部、河南东部、湖北中部等地夜空晴朗少云，较适宜赏月。

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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