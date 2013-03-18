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90后女教师涉嫌售卖色情视频被警方控制
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 华商网-华商报 2016-09-14 14:34
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　　原标题：涉嫌网售色情视频幼儿园女教师被警方控制

　　华商报讯(记者赵国强)幼儿园教师本是孩子人生起步阶段重要的人生导师，然而宝鸡宝成航空幼儿园90后女教师刘某，却涉嫌通过微信朋友圈售卖色情视频，目前已被警方控制。

　　9月12日上午9时许，一位知情人士向华商报反映，宝鸡宝成航空幼儿园女教师刘某，长期通过多个微信账号在朋友圈公开售卖色情视频、偷看他人微信及QQ聊天记录的软件等，购买者通过微信红包向刘某付钱。“这样的老师教育小娃，咋能让人放心呢？”该知情人士对此心存担忧，随后还向华商报记者提供了多张疑似刘某的微信朋友圈截图，内容大多是售卖色情视频的广告，由文字、图片和表情搭配组成。

　　除售卖色情视频、软件广告之外，有两条朋友圈分享内容引人注意，一条是“虽然这是我人生中的第四个教师节，但我从来没有真正的过过这个节日……”另一条是“一学期结束了，真的好快，又要送走一批孩子。”配图则为刘某和孩子们的照片。

　　9月12日，华商报记者来到宝鸡宝成航空幼儿园，拨打该幼儿园园长张小明手机，对方称不在幼儿园内，并拒绝接受采访。9月13日，华商报记者再次来到该幼儿园，再次被门卫挡在门外，中午12时许，一位来接孩子的女性家长称前几天就听说了此事，心里一直别扭，又不能告诉孩子，怕对娃有影响。

　　渭滨区教育局相关负责人介绍，宝鸡宝成航空幼儿园是一家企办幼儿园，教育局主要对其进行业务指导，刘某系该幼儿园今年3月份聘用的教师，之前曾在其他学校任教，对于刘某通过朋友圈售卖色情视频一事，教育局感到很震惊，目前等待警方调查结果，之后教育局将根据警方的调查结果对该起事件作出处理。

　　随后，华商报记者从宝鸡市公安局渭滨分局宝成派出所获悉，刘某今年20岁，是一名90后女幼师，目前警方已将其控制，案件正在进一步调查中。

　　北京康达(西安)律师事务所律师张麦昌表示，若涉事幼儿园教师刘某的行为属实，则构成传播、贩卖淫秽物品罪，根据刑法有关规定，传播淫秽视频20个以上，音频100个以上、图片、文章等200个以上，或在发布的淫秽文件被点击量超过1万次以上，则构成刑事犯罪，根据后果，会被处以3年以下有期徒刑、拘役、管制，并处罚金。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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