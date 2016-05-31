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女子与情人路边车震 丈夫为捉奸苦蹲4个时
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 华龙网 2016-09-14 14:13
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　　原标题：女子和情人“车震”被丈夫逮正着闹剧惊动屯昌警方

　　南国都市报9月13日讯(记者组)日前在屯昌有三段视频广为流传，几天前，有夫之妇晓梅和情人王俊夜里搞“车震”，被丈夫和朋友逮了个正着，狠狠地把近乎裸体的王俊和晓梅教训了一顿。辖区派出所接报后随即派民警迅速赶赴现场处理。

　　记者从手机拍摄的视频中看到，事发时间是9月11日凌晨零时许，一名身材微胖的少妇平躺在地上，她只穿内衣内裤，害羞地用双手捂着脸。在她旁边，一名只穿内裤的中年男子趴在地上，也用手捂着脸。附近停着一辆警车。昏暗的夜色中，一群男子围着这对男女不停地嬉笑。“你胆子也太大了，偷情高兴吧，你们交往多久了？”有人不停地抽打趴在地上的男子，该男子没有反抗。“你知道吗，为了抓住你们，我们守候了4个小时，现在连晚饭还没吃。”一男子用海南话说。王俊表示自己错了，他确实和晓梅有不正常男女关系。

　　据知情人透露，被殴打的晓梅和王俊交往已有一段时间。晓梅家住屯昌某乡镇，和丈夫李林育有3个孩子，生活过得很平淡。王俊在屯昌县城开店做生意，生活条件较富裕。近日，李林发现晓梅不像以前那么顾家了，夜里也常出门。李林暗自跟踪得知妻子在外面有人。丈夫苦劝，希望妻子为了年幼的孩子能回心转意。李林甚至还找到王俊，要求他和晓梅断了来往。未料情火的蔓延没能冷却，看到妻子没有悔改，李林心如死灰。

　　9月10日，晓梅出家门后，李林偷偷跟踪，并找来10多名朋友帮忙。夜渐渐深了，王俊开车带晓梅来到屯昌县城一偏僻路段，他们把车停在人行道旁，两人呆在车上。过了10多分钟，李林和朋友把这辆车包围，当场把王俊和晓梅从车上拉了下来。当晚，这场“闹剧”延续了一个多小时，此事也惊动了警方。辖区派出所的民警接报后迅速赶到现场处理。“这是家事，也是生活作风问题，希望双方协调处理。”9月13日，该派出所有关负责人表示，事发后，他们已叫来双方当事人的家属，好好协商处理此事，避免激化矛盾。晓梅称，她知道自己错了，一定悔改，好好把孩子抚养大。

　　(文中人物为化名)

　　来源：南国都市报

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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