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8名同事出游1人溺亡 其余7人被判各赔3.5万
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 东方网 2016-09-14 14:02
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　　原标题：同事出游一人溺水身亡父母痛心向同行者索赔

　　同事一起出去旅游是一件再正常不过的事，然而，小崔的同事们都没有想到，因为一次旅游，小崔竟然溺水身亡，几名与他一起出游的同事不但同时遇险，也都成了被告。

　　法院一审判决与小崔同游的同事每人赔偿3.5万元后，他们提出了上诉。日前，上海市第一中级人民法院终审判决此案。

　　同事旅游一人溺亡

　　2015年8月，小崔和同事们商量，决定去浙江的一个小岛旅游，一行8人一起定了船票、住宿的地方。到了约定的那天，8个人会合一起乘船去小岛。中午时分到达小岛，他们到事先预定的民宿入住并用餐，之后就开始在附近游玩。

　　小崔他们游玩的一处沙滩并不对外开放，是一个不对外售门票、没有管理员，也没有安全保护措施的沙滩。沙滩的前方就是大海，后方有防护堤坝，左侧就是码头。

　　根据小崔等人入住的民宿老板回忆，当时小崔一行人要去沙滩上玩，他们没有穿戴任何救生设备，老板就提醒他们，沙滩那边不能游泳，但是他们说没关系。老板只好再提醒他们，不要到码头两边玩，最多到中间一点的位置踏踏水，也不要走得太外面。

　　谁知，大约20分钟后，老板的妻子就急匆匆地告诉老板，游客们出事了。老板立刻跑出去看，发现小崔和他的同事们在海里，看上去不大对劲，已经有三四个人前去营救。老板马上让身边的人报警，随后自己也跳入海中加入了营救的队伍。

　　“好不容易把几个游客救上来，但他们的同事说还少了一个人，海面上也看不到人了。”老板回忆，“后来派了潜水员去找，到下午3点多才把最后一个游客找到，不过他已经死了。”

　　这名溺水死亡的游客就是小崔。

　　父母伤心索赔52万

　　小崔遭遇意外，最痛心疾首的就是他的父母，在料理完小崔的后事后，他们将与小崔一起旅游的吴某等7人一起告上了法庭。

　　小崔的父母认为，是吴某等人召集组织小崔参加旅游活动，应尽到安全管理义务，但吴某等人组织安排小崔到非开放性沙滩游泳，存在重大安全风险，具有主观过错，且在意外发生后没有尽到必要的救助义务，应当承担赔偿责任。因此，请求判令吴某等人共同赔偿死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金等共计52万余元。

　　面对小崔父母的控诉，吴某等7人是拒绝的。

　　在一审中，他们辩称，小崔和他们是自由组合外出旅游，没有人对小崔进行邀请和组织，在沙滩也没有人组织安排小崔下海游泳。后来他们共同遇险，经自救、互救以及当地渔民救援，7人获救，小崔不幸身亡。在此意外事故中，8人所受风险相同，仅造成的后果不同，他们与小崔的死亡没有关系。

　　明知风险仍旧下海

　　一审法院审理后认为，小崔和吴某等同事到小岛旅游是他们共同商定、自愿参与、费用预付且均摊自理的自发性外出旅游活动，没有证据证明该活动存在组织者。另外，当时小崔和吴某等人在海上共同遇险，不能苛求吴某等人在紧急情况下能够有效履行必要的救助义务。

　　法院认为，旅游者在旅游活动中应当高度注意自身的人身安全。案件中，小崔和吴某等8人明知到涉案沙滩游玩、下海游泳是不规范的旅游活动，有高度的人身安全风险，仍然在没有任何救生设备、互不知道他人是否会游泳、部分人员已经饮酒的情况下下海游泳，最终导致了多人不同程度遇险，8人对事故的发生都具有严重的主观过错。

　　在涉案事故中，虽然游泳行为本身是各人独立实施完成的行为，但游泳活动是8人共同参与的团队活动，属于整体性旅游行为的组成部分，正是由于共同参与游泳才造成了共同遇险的后果，所以游泳活动与事故发生之间存在一定的因果关系。吴某等7人应当对小崔溺水遇险后的死亡后果承担相应的侵权责任。

　　不过，正常成年人对自己的生命健康负有最高的安全注意义务。小崔严重疏于自我安全保护，他下海游泳的重大过错行为是造成死亡后果直接的、根本的原因，由此可以减轻7人的侵权责任。

　　据此，法院一审判决吴某等7人每人分别赔偿小崔父母3.5万元。

　　二审判决每人赔3.5万

　　一审判决后，吴某等7人向上海市第一中级人民法院提出上诉，要求撤销原审判决，改判驳回小崔父母的诉讼请求。

　　一中院经审查后认为，原审法院认定事实无误。小崔等人参加旅游，虽没有人作为组织者对旅游活动进行组织安排，但不影响8人是作为一个团队共同旅游的事实。在由多人参加的集体外出旅游等民间自发性活动中，各参加者之间应当倡导关怀、安全等精神，互相关心、互帮互助，互相提醒、自觉抵制参加具有高度人身危险性的不规范、不合法的旅游活动，以使自己以及其他参加者避免遭受人身、财产损害风险。

　　在饭店老板告知沙滩不对外开放的情况下，8人没有相互提醒可能的危险，反而共同下海游玩，最终导致惨剧的发生。一审法院认定吴某等人承担较小比例的赔偿责任，从而酌定他们每人分别赔偿小崔父母3.5万元，赔偿数额尚属合理。

　　综上，一中院作出终审判决，驳回吴某等7人上诉，维持原判。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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