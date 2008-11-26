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古城派出所打掉一个盗销品牌自行车团伙
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-14 08:45
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被盗赃物发还现场

　　昨日下午，在古城派出所系列被盗赃物发还现场，市民兰先生推着失而复得的电动车，激动地说：“没有想到警察同志这么快就把我的车找回来了，太感谢了！”

　　6月份，市民程先生停放在洛龙区某学院楼下的UCC牌山地车丢失了，古城分局接到报案后立案侦查。

　　经过严密侦查后警方发现，一个QQ号的使用者多次在网上发布销售名牌山地车的信息，而后通过物流将山地车销往洛阳以外的城市。

　　细心的民警发现，山地车照片的背景像是龙富小区，于是到该小区走访调查，最终锁定犯罪嫌疑人王某并将其抓获。民警随后在其住处发现22辆品牌自行车以及多张快递单。

　　据犯罪嫌疑人王某交代，自2015年6月以来，在涧西区、高新区、洛龙区等地，他从多人手中收购大量来历不明的品牌自行车，获利10余万元。

　　目前，警方已抓15名犯罪嫌疑人，其中7人被刑事拘留，8人被行政拘留。追回摩托车、电动车、山地自行车41辆，部分赃物已经返还失主，还有29辆山地自行车、3辆摩托车和1辆电动车没有找到失主。（洛阳晚报记者 高山岳 通讯员 胡方 文/图）

　　-温馨提示

　　古城派出所通过《洛阳晚报》通知：

　　近期有山地自行车、摩托车、电动车被盗的市民，可以携带车辆的相关手续前去辨认、认领。古城派出所案件侦办大队地址：洛龙区关林大道与学府街交叉口向西500米(河南科技大学第一附属医院新区医院西隔壁)。

　　联系电话：樊警官13703790006，宋警官13783154797。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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