李葡萄在照顾婆婆

面对男方一贫如洗的家、年迈的父母和4个正在上学的弟弟妹妹，28年前结婚时，李葡萄毅然选择勇敢面对。自1988年结婚以来，她伺候偏瘫公公多年，供婆家俩弟俩妹上学并帮助他们成家立业，她用行动树立起了一个好媳妇、好大嫂的光辉形象。

结婚后，她知难而上挑重担

李葡萄家住宜阳县盐镇乡张沟村四组。记者到时，李葡萄正在院子里为雇来剥烟叶的十几名村民准备午饭。四年前，她家与另一家村民合伙儿在村里承包了80多亩地种植烟叶，现今正是收获时节。几年里，烟叶行情有好有坏，不过，回想起以前的苦日子，现在一年约4万元的收入，让她觉得很幸福。

1988年，经人介绍，李葡萄与王联兴相识，觉得男方人不错，她当年便与王联兴结了婚。“我和联兴结婚前就知道他家穷、弟妹多，但既然要跟他过，就要好好经营这个家。”李葡萄说。

回忆起结婚时的情景，丈夫王联兴仍心存愧疚：房子是自己婚前出苦力烧砖盖起来的，结婚当天唯一的婚车是他结婚前凑钱临时去县城租的一辆半旧的中巴车，新房里什么电器都没有……

公婆怕她受累苦劝分家，她拒绝了

王联兴有两个姐姐、两个弟弟和两个妹妹，结婚时，两个姐姐均已出嫁。俩弟俩妹当时都在上学，一年学费上万元。

“尤其是二弟，他当时上的电大，一年学费得要六七千元。”李葡萄说，为了供弟弟妹妹上学，她与丈夫守着家中的几亩地种烟叶，日夜劳作，然而种田收入远不够交学费，他们只得四处借钱，坚决不让弟弟妹妹因为学费而辍学。

2003年，李葡萄的公公得了偏瘫。此后，她和丈夫天天伺候公公吃喝拉撒，直到2013年公公去世。

李葡萄说，婚后第一年，公婆就向她提出分家，以减轻她的负担，但她拒绝了。此后多年，公婆年年都会说分家的事儿，但她从未答应。她说：“婚后便是一家人，分不分家都一样。”

结婚28年，几乎未和家人红过脸

王联兴说，他和李葡萄结婚28年，俩人几乎没有拌过嘴，妻子和父母、弟弟妹妹也未红过脸。“能娶到葡萄这样勤劳、善良的媳妇，真是我的福气！”

如今，弟弟妹妹们都已组建了家庭，每逢过节，他们都会给大嫂准备礼物。

临近晌午，李葡萄开始为婆婆冲奶粉喝。在她的精心照料下，85岁的婆婆气色很好，虽然有些耳聋，但一听到“儿媳妇”仨字，没等记者将话说完，老人便连声说：“葡萄待我比亲闺女还亲，这些年家里亏得有她撑着，真是俺家的好媳妇！”

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