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酒是待客物,怎能逼人喝？
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-14 08:48
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　　酒如是敬客的好东西，不能拿来罚人。

　　伴娘杨某在婚宴上喝了不少酒后，因酒精中毒导致呕吐物堵塞呼吸道而窒息身亡。这是近日海南一场婚礼导致的悲剧。微信朋友圈里热传的短视频显示：在这场婚宴上，身着黑色套裙的杨某举着酒杯，与身旁的一名男子对饮。杨某将一杯白酒喝下，那名男子则拿着一瓶白酒拼命喝。其间，赴宴者不断大声“叫好”。

　　喜事最后酿成了悲剧，谁该为逝去的年轻生命负责？是不理智的当事人，是劝酒者，是起哄者，更是“长盛不衰”的劝酒陋习。

　　中国酒文化源远流长，其中自然有劝酒这一部分。古人云：“以为酒食，以享以祀，以妥以侑，以介景福。”侑，就是劝的意思。

　　从某种意义上来说，劝酒是对饮酒人表达敬意的方式，也是感情沟通的方式。唐代诗人于武陵在《劝酒》一诗中写道：“劝君金屈卮，满酌不须辞。花发多风雨，人生足别离。”如此劝酒，于情谊有益。

　　这些劝，是以深情为基础，是对特定的人，是在特定的情境中。最重要的是，这是讲礼数的劝，有规矩的劝，有情感的劝。

　　过度劝酒，则成了胡闹，成了逼酒。

　　在小说《三国演义》中，张飞喜欢劝酒的特点很鲜明。有一次，他强逼曹豹喝酒，曹豹不想喝，引张飞不快：“厮杀汉如何不饮酒？我要你吃一盏。”作为下属，曹豹只好硬着头皮喝了。过了一会儿，张飞再劝，曹豹连连讨饶。张飞大怒，把曹豹暴揍了一顿！

　　众所周知，张飞虽然是大英雄，但因醉酒误事也不是一次两次了，最后甚至因醉酒丢了性命。

　　现代著名文学家周作人，在谈劝酒的文章中就提出疑问：酒如是敬客的好东西，不能拿来罚人；又如是用以罚人的坏东西，则岂可以敬客乎……劝酒本来可以彰显主人的好意，可是又要宾客多喝以至于醉酒、难受，这好事就转为坏事了。凡事过度就难受，不必一定是喝酒至醉，吃饭过饱也是如此。

　　社会在发展，文明程度在提高，劝酒之风反而更盛。瞅瞅这“脍炙人口”的劝酒词：感情深，一口闷；感情浅，舔一舔；感情厚，喝不够；感情薄，喝不着；感情铁，喝出血。在洛阳的宴席上，鱼上来后，能言者说不定会说出十个理由让你喝酒，如“头三尾四，背五腹六”……

　　从社交礼仪上来说，劝只要发自内心，是真诚的、善意的，他人在力所能及的情况下，可以接受；如果以强迫为目的，以灌醉对方为乐趣，劝就变味儿了。劝酒到最后朋友反目、有人丧命的情况并不少见。

　　有组织曾发起“我最深恶痛绝的生活陋习”公众评点活动，结果“喝酒劝酒不节制”竟然与“随地吐痰”“随地便溺”一起被列为公众讨厌的陋习。

　　劝酒要有度，至少要尊重被劝者的意愿，万不可用友情的名义摧残朋友的身体。（新闻观察员 洛谭）
 

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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