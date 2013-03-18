工作中的张要鹏

爱很美

他，坚守偏远山村，教书育人；他们，下水救人，不计个人安危……生活中充满了爱，也因爱变得美好。今天让我们一起了解，张要鹏、张文涛等人的感人故事。

我们驱车沿着乡村公路前行，一不留神，掩映在民居中的伊川县鸦岭乡代窑教学点就会被错过。

学生从65名到244名，从濒临撤销到学生“回流”，8年中，我市2016年“最美教师”获得者、代窑教学点负责人张要鹏和全校师生一起努力，让这所山村学校“起死回生”。

改变

近日，当我们走进校门时，学生们三三两两做着游戏，快乐幸福。东边崭新的教学楼一楼是学前班，满脸稚气的孩子们围住老师问长问短。

38岁的张要鹏上完第一节英语课，赶紧跑到伙房，看看孩子们的午饭安排好了没有。

时光匆匆，刚来教学点时的情景常在张要鹏脑海中浮现。

校舍破旧，一年级至五年级共5个班，仅有65名学生，6名教师中有4名在50岁以上……2008年，身为鸦岭乡某中学教导主任的张要鹏，服从组织安排来到这里，眼前的情景不禁让他心里“咯噔”一下。

他暗下决心，一定要把这所学校办好，让代窑村的群众满意。

张要鹏深知，对乡村教学点来说，提高教学质量是关键。

他引导教师改变传统教学方法，激发学生的学习兴趣，利用农村教学点项目——“乐教云”教学平台资源进行教学，丰富教学资源，开阔学生的眼界。

村里没有幼儿园，家长要送孩子去镇上读。张要鹏克服种种困难，在校内开办辐射幼儿班，解决了70多名适龄幼儿的入园难题。

校舍破旧，没有阅读室、宿舍，张要鹏联系爱心人士集资新建一座两层教学楼。

功夫不负有心人，在其他学校因教学质量不高生源日益减少的情况下，伊川县鸦岭乡代窑教学点却成功逆袭：全校每学年调研考试成绩优异，多次获鸦岭乡第一名；教师们人心齐了，教学质量高了，家长放心了，学生逐渐回流……

大厨

“开饭了，大家排好队，一个一个来……”午饭时间，张要鹏一边给孩子们打饭，一边招呼他们坐下。

土豆丝、米饭、胡萝卜……孩子们吃得很开心。孩子们说，张校长做的饭可好吃了，他是学校的“大厨”。

目前，代窑教学点辐射周边3公里，岭洼村、范窑村、武窑村、代窑村4个村的孩子都在此就读。

当初，有些孩子从家里带干粮当午餐。张要鹏看在眼里，疼在心里。

2011年，张要鹏开始筹划开伙房，受到家长的普遍欢迎。

没菜，他骑摩托车去村里买；没厨师，他亲自切菜、蒸馍；没生活老师，他自己把饭菜端到低年级学生面前。

食堂开了5年，在学校吃饭的孩子由最初的20多人增至60多人，忙不过来，张要鹏请了一名村民帮忙做饭。

“食堂是公益性的，收一点伙食费，顾住本就行。”张要鹏说。

蜗居

2011年，张要鹏的妻子王国英也调入该教学点。

一间十几平方米的小房间，中间用铁皮柜和窗帘简单一隔，外面是办公室，里面是他们和两个女儿的卧室，只有两张简易的床铺。

这样的蜗居，在农村都很少见，但张要鹏说：“不苦，习惯了就好。”

王国英是数学老师，为改变教学点没有体、音、美专业教师的状况，她自掏腰包买了电子琴，每天忙完学校的事情后，就跟着电脑学习弹唱，一年后，学校有了音乐课。

为丰富学校的第二课堂，张要鹏和王国英利用课余时间，学习舞蹈、小品等，在下午的活动课上教给学生。每年元旦和六一儿童节，全校师生同台演出，家长们喜笑颜开。

虽然收入不高、生活俭朴，但张要鹏对别人很大方。

学校一名教师的爱人身患癌症需住院化疗，张要鹏和爱人凑了3000元，骑着摩托车送到医院；还有一位教师的爱人常年卧病在床，张要鹏替他上课，还带人去帮他整理家务。

学校单亲孩子多，家庭经济困难孩子多，张要鹏除了自己尽力帮助，还联系郑州、洛阳等地的爱心人士和困难学生结成对子。爱心人士为这些孩子每人每月提供200元生活费，直到他们18岁。

张要鹏说，只要这个教学点存在一天，他就会在这里坚守一天。（洛阳日报记者 常书香 文/图）