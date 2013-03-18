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《晒晒家常菜》栏目举办首场活动 居民们学做菜热情真高
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-14 08:55
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活动现场
石锅酒香肉

　　●亮相菜品：石锅酒香肉

　　●亮相大厨：凯旋门大酒店高级厨师任桂松、郝龙豪

　　昨日上午，《洛阳晚报》社区版《晒晒家常菜》栏目举办的首场跟着大厨学做菜活动，联手西工区八一北路社区，在凯旋门大酒店举行。虽然雨下得挺大，可对热情的居民来说不算啥事儿，能够面对面向酒店大厨学习做菜绝活儿，机会难得哟！

　　热情的“学生”来自各城区，年龄最大的近七旬

　　9日，本报B02社区版刊发《跟着大厨学本事家庭聚会露一手》一文，邀请大家报名参加学做菜活动，结果一上午时间，20个名额就报满了！

　　昨日9时30分，冒雨赶来参加活动的居民到齐了。为了保证教学质量，凯旋门大酒店专门安排了一间小型宴会厅。

　　美食，永远是点燃“吃货”热情的催化剂。为了学到酒店大厨的手艺，让家人早点儿尝到美味佳肴，高新区的康女士、老城区的赵女士、涧西区的张先生、洛龙区的李女士以及年龄最大的近七旬的邱女士都赶到现场当“学生”，他们一边听大厨讲解，一边在事先准备好的本子上记录。

　　63岁的傅二敬先生是和老伴儿一起来的，在活动中，他认真地听大厨讲解，老伴儿则忙着做笔记，小本子上写得密密麻麻。“平时在家都是老伴儿做饭，这次我们一起来学习，以后我也能给她打下手。”傅先生笑着说。

　　在活动中，《洛阳晚报》记者变身为“美厨娘”，和大厨进行互动。比如，五花肉蒸至几成熟可出锅、每种作料的用量是多少……对于这些大家关心的问题，记者一个不落，仔细询问。

　　居民连呼“不过瘾”，要求“老师”再教一道菜

　　品尝美食，的确是一种享受。这不，石锅酒香肉刚做好，一阵酒香混合肉香的浓郁气味便迎面袭来，肥瘦相间的肉块上挂着一层晶莹剔透的汁水，搭配翠绿的西蓝花和金黄色的薯条，瞬间把大家身体里的“馋虫”勾引出来。

　　记者轻轻咬了一口，一股甜香的酱汁立刻流淌在唇齿之间。瘦的香糯，肥的不腻，后味还有一股淡淡的酒香，别提多过瘾了。不到5分钟，石锅酒香肉就被大家吃得干干净净。“太好吃了！不过瘾，再教一道菜吧！”一名居民连声表示。

　　《晒晒家常菜》栏目举办的首场活动咋样？参加活动的居民连连表示“很满意”。“平时在家都是摸索着学做饭，很少有这么直观学习的机会，这下中秋佳节可以露一手了！”张女士笑着说。

　　没来现场别着急，两位大厨教您做石锅酒香肉

　　没能到场参加活动的居民，您是不是很想知道怎么做石锅酒香肉？别着急，记者特意请教任桂松、郝龙豪两位大厨，为您介绍这道菜的制作过程。

　　原材料：精品五花肉1公斤，陈皮5克、冰糖50克、红曲米20克、黄酒500毫升、生抽20毫升以及葱、姜、八角、红辣椒等少许。

　　一、将整块精品五花肉蒸至六成熟后切块，葱、姜炸至呈金黄色时备用；

　　二、在石锅(或砂锅底部)放入一层竹箅子，把五花肉整齐地摆放在锅内，将八角、红辣椒、陈皮、冰糖、红曲米一起装入配料袋内之后，也放入锅内；

　　三、将黄酒均匀地浇洒在五花肉上，至锅体2/3处，再倒入生抽；

　　四、盖上锅盖儿，开大火焖煮，待汤汁沸腾后再调至小火煲制一个半小时左右，肉可出锅；

　　五、取少许汤汁勾芡后浇在已出锅的成品肉上，并搭配之前已烫熟的西蓝花(青菜也可)和炸好的薯条等即可。

　　为了服务更多居民，让大家多学做几道菜，今后，我们每月将举办两次这样的活动，会陆续请来多家饭店的专业厨师教大家做好吃又好做的家常菜，活动全程免费。请您关注《洛阳晚报》社区版刊发的相关预告，及时报名。（洛阳晚报记者 李岚 刘心 通讯员 王万春 文/图）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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