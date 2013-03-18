记者昨日从市住建委获悉，为完善市区电力配套设施，我市明日起将为新建的5座变电站配建电缆沟。届时，施工部门会对施工沿线道路局部封闭，可能影响部分路段通行，涉及涧西区、西工区两个城市区。

市住建委相关负责人表示，5处电缆沟工程将从9月15日起陆续进场施工，整体预计到12月底完工。此次将建设电缆沟的5座变电站分别为：220千伏城西变电站、110千伏丽春变电站、220千伏唐宫变电站、110千伏上阳变电站、110千伏下池变电站。

城西变电站电缆沟天津南路瀛洲路以南段封闭施工

该工程主要途经天津路、九都路、南昌路、丽新路、九都路至珠江路。

施工内容：施工中，城西变电站至瀛洲路段将新建一段市政道路并配套电缆沟；天津路段从瀛洲路至九都路，将在西侧人行道上顶管施工；瀛洲路段从天津路至九都路，将在北侧人行道上对现状电缆沟支架改造；九都路段从天津路至南昌路，将在南侧人行道上对现状电缆沟进行局部改造；九都路段从南昌路至珠江路，部分路段将在道路北侧人行道上顶管施工。

通行影响：天津南路瀛洲路以南段将封闭施工，其中横过瀛洲路时需开挖施工，其余路段全部采取围挡顶管施工，不会对通行造成太大影响。

丽春变电站电缆沟丽春路兴江路至珠江路段南侧人行道通行受影响

该电缆沟主要途经兴江路、丽春路、珠江路，终点为珠江路九都路路口北侧。

施工内容：将新建0.5公里的兴江路，并配套建设电缆沟；丽春路段从兴江路至珠江路，将在道路南侧人行道上开挖新建电缆沟；珠江路段从丽春路至九都路，将在道路西侧人行道上顶管施工。

通行影响：丽春路兴江路至珠江路段将对南侧人行道封闭施工，顶管坑周围会进行围挡，其余路段保持通行。

唐宫变电站电缆沟芳林路沿线被占用一个快车道

该工程起点位于唐宫路芳林路路口，沿芳林路向南，终点位于九都路芳林路路口，施工期间将全线沿芳林路西侧人行道顶管施工。

通行影响：该工程将先对芳林路九都路至凯旋路段部分施工，待该段完工后再对芳林路凯旋路至唐宫路段部分施工，顶管施工期间，沿线快车道将被占用一个车道。

上阳变电站电缆沟涧东路由北向南单向通行

该电缆沟主要位于涧东路立春路至九都路段，将在涧东路东侧人行道内开挖施工。

通行影响：施工期间，涧东路立春路至九都路段的东半幅快车道将进行全封闭施工。届时，涧东路将改为由北向南单向通行，其他车辆可经王城大道、九都路等周边道路绕行；在施工期间，涧东路沿线将禁止停车。

下池变电站电缆沟七一路九都路以南段东半幅快车道封闭

该电缆沟将在七一路快车道上开挖铺设新管道。七一路九都路以南段的东半幅快车道将封闭施工。(洛阳日报记者 李东慧 通讯员 卢玉兴)