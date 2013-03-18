洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
洛阳市区5座变电站明起将配建电缆沟 部分路段因施工影响通行
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-14 08:53
分享到：

　　记者昨日从市住建委获悉，为完善市区电力配套设施，我市明日起将为新建的5座变电站配建电缆沟。届时，施工部门会对施工沿线道路局部封闭，可能影响部分路段通行，涉及涧西区、西工区两个城市区。

　　市住建委相关负责人表示，5处电缆沟工程将从9月15日起陆续进场施工，整体预计到12月底完工。此次将建设电缆沟的5座变电站分别为：220千伏城西变电站、110千伏丽春变电站、220千伏唐宫变电站、110千伏上阳变电站、110千伏下池变电站。

　　城西变电站电缆沟天津南路瀛洲路以南段封闭施工

　　该工程主要途经天津路、九都路、南昌路、丽新路、九都路至珠江路。

　　施工内容：施工中，城西变电站至瀛洲路段将新建一段市政道路并配套电缆沟；天津路段从瀛洲路至九都路，将在西侧人行道上顶管施工；瀛洲路段从天津路至九都路，将在北侧人行道上对现状电缆沟支架改造；九都路段从天津路至南昌路，将在南侧人行道上对现状电缆沟进行局部改造；九都路段从南昌路至珠江路，部分路段将在道路北侧人行道上顶管施工。

　　通行影响：天津南路瀛洲路以南段将封闭施工，其中横过瀛洲路时需开挖施工，其余路段全部采取围挡顶管施工，不会对通行造成太大影响。

　　丽春变电站电缆沟丽春路兴江路至珠江路段南侧人行道通行受影响

　　该电缆沟主要途经兴江路、丽春路、珠江路，终点为珠江路九都路路口北侧。

　　施工内容：将新建0.5公里的兴江路，并配套建设电缆沟；丽春路段从兴江路至珠江路，将在道路南侧人行道上开挖新建电缆沟；珠江路段从丽春路至九都路，将在道路西侧人行道上顶管施工。

　　通行影响：丽春路兴江路至珠江路段将对南侧人行道封闭施工，顶管坑周围会进行围挡，其余路段保持通行。

　　唐宫变电站电缆沟芳林路沿线被占用一个快车道

　　该工程起点位于唐宫路芳林路路口，沿芳林路向南，终点位于九都路芳林路路口，施工期间将全线沿芳林路西侧人行道顶管施工。

　　通行影响：该工程将先对芳林路九都路至凯旋路段部分施工，待该段完工后再对芳林路凯旋路至唐宫路段部分施工，顶管施工期间，沿线快车道将被占用一个车道。

　　上阳变电站电缆沟涧东路由北向南单向通行

　　该电缆沟主要位于涧东路立春路至九都路段，将在涧东路东侧人行道内开挖施工。

　　通行影响：施工期间，涧东路立春路至九都路段的东半幅快车道将进行全封闭施工。届时，涧东路将改为由北向南单向通行，其他车辆可经王城大道、九都路等周边道路绕行；在施工期间，涧东路沿线将禁止停车。

　　下池变电站电缆沟七一路九都路以南段东半幅快车道封闭

　　该电缆沟将在七一路快车道上开挖铺设新管道。七一路九都路以南段的东半幅快车道将封闭施工。(洛阳日报记者 李东慧 通讯员 卢玉兴)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·95%以上的儿童药不配专用量器 靠手掰到何时？
  • ·高质量性生活的几个标准 真的有最佳性生活时间么
  • ·老掉牙的观念最伤牙！揭7个最常见的护牙误区
    		•
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    统计局：房地产调控要因城施策
        　昨日上午，国家统计局公布了2016年8月份国民经济运行情况。就大家最为关注的房地产市场，国家统计局新闻发...
  • ·消弭楼市谣言须提升决策透明度
  • ·中电银河湾住宅项目获评“国家康居示范工程”
  • ·一楼盘五证皆无疯狂抛售 项目地亦无拆迁迹象
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今晚22时04分看“天宫二号”发射直播...
  • 天宫二号即将发射 探访酒泉央视前方直...
  • 央视记者探访中秋晚会:首次引入VR 舞...
  • 女儿在宿舍受气 父母来校“帮忙”殴打...
  • 发射在即 俯瞰酒泉卫星发射中心
  • 央视中秋晚会完美落幕 郎平第一次携夫...
  • 国务院关税税则委员会:照相机等技术产...
  • 深圳公交车着火1名女乘客身亡 涉事司...
  • 西湖边挂出一套总价1.1亿元公寓 每平...
  • 嘿！科技|天宫二号发射成功！“天宫”...
    		•
    百姓呼声
    市体育局：洛阳的马拉松比赛正在积极筹备中
    抽检结果显示洛阳尚未发现不合格月饼产品
    精彩图片
    男子用碎玻璃打磨成钻...
    美女楼盘试住员 体验富...
    22岁小伙扮公主上瘾 你...
    范冰冰登时尚杂志封面 ...
    精彩热帖

    淡定车上的淡定姐

    绿野红醉

    情暖中秋关爱老人

    小区绿化苗木枯死
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /9.11云天户外：环穿鲁山六羊山谷之石碑岭-
    /【通告】交通安全征文颁奖仪式暨微电影《打
    娱 乐

    范冰冰魅惑写真

    江一燕侧颜动人

    米兰达上围丰满

    佟丽娅晒照
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605