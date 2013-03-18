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今天洛阳多云转阴天
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-14 08:55
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　　一场淅淅沥沥的雨让秋意变得更浓了，雨过之后，微风比前几天多了几分凉意。阴云密布的天气还在继续，明天将会有阵雨出现，早晚出门时您注意添衣保暖，避免着凉。

　　昨天早晨的上班路上，雨水又来凑热闹，不少人被堵在了路上，小记的同事7点30分从洛龙区赶往西工区足足用了一个多小时。朋友圈也被拥堵的马路刷屏，看来这场雨在给大家带来凉爽的同时也增添了一些小烦恼。

　　据市气象台统计，12日下午到昨日上午我市普降中雨到大雨，局部地区出现暴雨。12日7时至昨日17时，各县(市、区)的降雨量依次为：孟津71毫米、市区43毫米、新安31毫米、伊川19毫米、宜阳18毫米、偃师14毫米、洛宁12毫米、嵩县11毫米、栾川8毫米、汝阳7毫米。乡镇雨量最大的是偃师水泉87毫米，50毫米以上有7个站，分布在偃师、孟津、市区。

　　市气象台预计，今天多云转阴天，夜里大部分地区有小雨，偏东风2级到3级，气温17℃到29℃；明天阵雨转多云，气温18℃到29℃。

　　在阴雨天气里，清晨起床后不妨喝上一碗热粥，可以保暖，预防感冒。粥里可搭配百合、莲子等，有滋阴润肺的功能。同时，对于喉咙发炎的人，温热的粥能滋润喉咙，有效缓解不适感。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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