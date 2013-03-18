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90亿现金能装几个蛇皮袋？俄反腐抄巨贪结果骇人
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 新华网 2016-09-14 08:11
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　　新华网北京9月13日电 就在几天前，俄罗斯一名反贪官员被起获90亿卢布(约合9亿元人民币)的现金，数额之大，令人咋舌。

　　据说，这90亿卢布的巨款还只是在其家中和办公室搜到的，尚不清楚他到底拥有多少其他资产。

　　这名官员叫扎哈尔琴科，是俄罗斯内务部经济安全和反贪局某分局的代理局长，被捕源于有人指控他受贿700万卢布(约合70万元人民币)。

　　只是个代理，最后居然被抄出这么多，真是万万没想到……

　　扎哈尔琴科“落马”后，其家藏巨额现金的照片被迅速曝光，约莫50个装满钱的编织袋和纸箱，占据了一半的房间。据俄媒披露，光是清点这些现金，就花了侦查人员一整晚的时间。

　　事实上，在家藏赃的俄罗斯官员并不鲜见，难道对他们来说，最危险的地方就是最安全的地方？

　　不久前，俄强力部门在俄联邦海关署署长安德烈·别利亚尼诺夫的郊区别墅里发现11幅18世纪的名画，当然不能排除有仿真品的可能。此外，还有1000万卢布、40万美元及30万欧元的现金！

　　与上一位不同的是，别利亚尼诺夫把巨钞藏在了鞋盒里。

　　2015年9月，因涉嫌组织一个犯罪集团并窃取大量共和国财产，俄联邦科米共和国前总统维亚切斯拉夫·盖泽尔遭到逮捕。调查人员找到一处盖泽尔用于藏匿现金的地方，并在他的办公室内找到多块瑞士产手表，价值不菲。

　　2015年6月“落马”的“女强人”叶甫根尼娅·瓦西里耶夫娜是俄罗斯国防部原财务部部长，她贪污的金额高达30亿卢布，名下有13处豪宅，当时已震惊俄罗斯政界！

　　在她莫斯科市中心的几处豪宅里，除了大量珠宝，侦查人员还查获19公斤黄金与铂金。专家估计所查物品共价值约1.3亿卢布……

　　2015年3月，萨哈林州州长亚历山大·霍洛沙文因涉嫌收受大量贿赂被执法机关逮捕。除了总额约为10亿卢布的现金和大量珠宝，警方在突击搜查中还发现了一支镶钻的钢笔，据称价值3600万卢布。

　　值得一提的是，霍洛沙文因被控在签订建设当地中央热电厂合同时收受560万美元贿赂而被捕，相较之下，这数目真真是冰山一角。

　　据统计，俄罗斯经济每年因腐败问题蒙受几十亿美元损失。多年来，对于腐败这颗社会毒瘤，俄政府重拳出击，毫不手软。

　　今年初，由“全俄人民阵线”制作的反腐动画片火爆俄罗斯网络，这一系列动画以《受普京接见》为题，描述了普京与多位贪腐的政府官员或俄企业高层见面后“除贪”的场景。

　　看看这两分钟的剪辑版，体会下普京“打虎”的决心吧。(记者王申，编辑林晶，新华国际客户端报道)

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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