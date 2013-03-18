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特朗普白宫附近开酒店 一晚最贵两万美元即将开业
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 北京青年报 2016-09-14 08:10
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　　当地时间2016年9月12日，美国华盛顿特朗普国际酒店即将开业，工作人员紧锣密鼓的进行筹备工作。据报道，华盛顿特区具有标志意义的古老邮局将以特朗普国际酒店的名字获得新生。这座具有127年历史的地标性建筑百年邮局经历耗资两亿美元的翻新，被特朗普改造成一座拥有263间客房的酒店。改造后的酒店采用大量的大理石材料，尽显奢华。顾客可以由钢铁和玻璃制成的门廊进入酒店大厅，酒店主厅将拥有九层楼高、令人眩目的中庭，以及酒吧和室内庭院。

　　美国共和党总统候选人、地产大亨唐纳德·特朗普12日在首都华盛顿新开一家酒店，套房一晚两万美元，距离白宫只有几个路口，堪称全美最豪华酒店之一。

　　这家酒店名为“特朗普国际酒店”，开在宾夕法尼亚大道上，酒店前身是建于1899年的老邮局大楼，高96米，是华盛顿市区第三高楼。

　　这一历史建筑为新古典主义建筑风格，特朗普家族2012年拿下合同，获得这座大楼60年的租期。改造工程2014年破土开工，装潢一新后于12日投入营业，整个项目斥资2.12亿美元。

　　值得一提的是，酒店地理位置绝佳，距离白宫只有5个路口，步行十几分钟可到。酒店主要面对高端客户群，共有263间房，最便宜的房间一晚将近900美元，有独立出入口的“特朗普别墅”套房每晚两万美元。

　　特朗普本人当天下午现身酒店，并将自己与酒店员工的合影上传至社交媒体推特。酒店的正式开业典礼定于11月8日总统大选日前举行。(王宏彬)

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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