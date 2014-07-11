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洛阳市26家重大火灾隐患单位仍未整改
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-14 08:53
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　　记者昨日从市消防支队获悉，截至目前，全市挂牌督办的42家重大火灾隐患单位中仍有26家尚未整改销案。

　　自5月起，消防部门开展集中执法行动，重点查处隐患突出、问题严重的违法经营单位，当场宣读和送达处罚决定、临时查封决定等法律文书。截至目前共检查单位18933家，临时查封241家，责令“三停”(停止施工、停止使用或停产停业)169家，行政拘留290人，发现火灾隐患23077处，整改火灾隐患19907处。

　　同时，消防部门针对隐患存量较多、社会影响较大、难以及时整改的42家单位提请各县(市)区人民政府挂牌督办。截至目前，仍有26家尚未整改销案，具体为：

　　河南科技大学第二附属医院、吉利区人民医院、新安县康复医院、嵩县新华医院、宜阳县人民医院、栾川县中医院、汝阳县妇幼保健院、洛宁县民康医院、孟津县康复医院、洛阳市老年护理院、老城区绿色家园东南网吧、偃师市城关镇高速引线口英皇音乐会所、老城区纵横网吧、政和大酒店管理有限公司、高新区阳光老年公寓、偃师市府店镇银钻歌厅、孟津县麻屯镇千百度音乐量贩、汝阳昂立国际幼儿园、宜阳县城关镇绎美雅舍健康美容管理中心、伊川县壹号网吧、嵩县德亭麦田圈KTV、洛宁县盘古网吧、栾川县城关镇威夷商务酒店、涧西区玉清池洗浴城、涧西区通天河洗浴中心、宜阳县城关镇时光倒流会馆。

　　其中，所涉及医院存在的主要隐患有：疏散指示标志亮度不够，数量不足，损坏率高；在疏散楼梯间设置铁栅栏，疏散走道未按规定设置排烟设施，部分区域有可燃彩钢板房搭建；缺少自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、安全出口；未设置封闭楼梯间等。

　　所涉及网吧存在的主要隐患有：窗户上设置影响人员疏散逃生的障碍物；自然排烟面积不够，湿式报警阀损坏，防火门未安装闭门器；火灾自动报警系统处于故障状态不能正常联动；未按规定设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统，缺少安全出口等。

　　所涉及老年公寓、幼儿园、酒店、洗浴城存在的主要隐患有：火灾自动报警系统或未按规定设置或损坏不能正常使用；场所内疏散指示标志损坏或缺失，未设置封闭楼梯间，安全出口数量不足；擅自拆除防火门，改变原有防火分区，排烟风机不能正常使用；手动报警器无效、无法联动。

　　市消防支队负责人提醒，近日，我市已召开重大火灾隐患单位消防安全集中约谈曝光会，提醒上述单位严格落实责任，加大隐患整改的经费投入，确保尽快整改完毕，其他单位负责人应严格对照相关消防法规，认真核查所属单位是否存在上述问题，及时动手消除可能存在的火灾隐患。(洛阳日报记者 苏楠 通讯员 王倩)

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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