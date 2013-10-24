公积金身份信息如何变更

-网友“游客”发帖(9月6日)：由于单位疏忽，将我的身份证号输入错误，现在查询账户余额得输入错误的号码才能查到，这对将来提取公积金有影响吗？如何变更信息？

-市住房公积金管理中心回复(9月6日)：个人住房公积金基础信息变更，需持缴存职工所在单位出具的变更证明到公积金中心柜台办理。

-记者追踪：

昨日，记者联系到市住房公积金管理中心相关负责人。该负责人称，单位在给员工办理公积金时，由于多方原因可能会出现员工姓名或身份证号码有误的情况。如果出现这样的情况，员工在申请办理公积金贷款时将无法通过，需要及时变更基础信息。

在办理个人住房公积金基础信息变更时，需要提供由单位出具的个人信息变更证明。证明没有固定格式但要涉及单位名称、职工姓名、公积金账号、身份证号等内容，并加盖单位公章或财务章，由本人或单位工作人员到住房公积金管理中心柜台办理。办理不收取任何费用。市民可登录洛阳住房公积金管理中心官方网站在线查询自己的账户信息，如果有误请及时变更。

购房补贴发放正按程序审批

-网友“Da飞”发帖(9月12日)：4月16日我申请了农民工购房补贴，现在已经快5个月了，比我晚申请的同事都领到钱了，我的补贴什么时候才能发下来？

-市住房保障和房产管理局回复(9月12日)：购房补贴发放工作目前正处于整理汇总、集中支付阶段，若9月15日仍未收到补贴款，可再拨打电话询问原因。

-记者追踪：

昨日上午，记者联系到市住房保障和房产管理局相关负责人。该负责人解释说，去年我市下发文件，自去年12月1日起至今年2月29日，农民及外来人员在洛阳市区购置普通商品住房，可申领购房契税补贴、按揭贷款贴息、购房财政补贴。但是，因为手续繁琐且牵扯多个部门审批，受理时间向后延长了4个月，也就是到6月30日才正式截止。据统计，共有2万多人申请了相关补贴。由于人数众多，且严格按照程序需经5个部门审批，所以审批时间较长，申请者需耐心等候。

“办理流程并没有在网上公示，申请者无法在网上查询审核是否通过或补贴发放进度。”该负责人说，目前补贴已经发放了4/5，他们将尽快将剩余的补贴发放给申请者。至于申请者担心自己是否通过审核，该负责人说，如果申请的材料不合格或手续不全，相关部门已在前期打电话通知过本人。如果没有接到电话通知，一般情况下审核都通过了。（洛阳日报记者 朱艳艳）