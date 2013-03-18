洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
现实版拇指姑娘：德国一新生儿出生时仅0.4斤
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-09-12 08:51
分享到：

　　现实版拇指姑娘

　　现实版拇指姑娘

　　央广网北京9月11日消息 据中国之声《全球华语广播网》报道，网罗天下趣事，共享奇闻异趣。

　　《吉尼斯世界纪录大全2017》全新出炉，列出4000多项惊人事迹，新增超长宠物猫、跳最高的美洲鸵和嘴巴最大男子等奇人异事。

　　身体最长的猫：3岁的缅因猫鲁多(Ludo)身长约118厘米，是一般猫的3倍，与主人住在英国西约克郡。主人说：“它非常和善，但有些访客会被吓到，因为他们比较习惯看到这种体型的狗。”

　　技能最多的狗：6岁的Smurf可以说是最具天赋的狗狗之一，创下“一分钟之内狗狗表演的最多技能”这项全新纪录。这只可爱狗狗按照指令完成了创纪录的32项技能，包括后空翻过腿、圆圈内扭转、翻滚、听指令谈话(狗吠)、倒退爬行、后腿直立行走，甚至沏茶等等。

　　尾巴最长的狗：5岁的爱尔兰猎狼犬基昂(Keon)尾巴长30.2英寸(约76.7厘米)。

　　跳最高的美洲鸵：来自北威尔士的美洲鸵卡斯珀(Caspa)，在裁判面前跃过一道约117厘米高的障碍，成功跳进吉尼斯世界纪录大全。

　　嘴巴最大的人：德国47岁男子施密特可把嘴张到3.46英寸(约8.8厘米)宽。

　　单一甜筒上放最多球冰淇淋：54岁意大利人潘西拉堆起了惊人的121球冰淇淋。他开了多年的冰淇淋店，他先前纪录是109球。

　　一个现实版的拇指姑娘

　　德国新生儿艾米莉亚`格拉巴尔奇克出生时的体重仅有8盎司(约0.4斤)，其脚掌比成人的拇指甲还小，因此成为世界上体重最轻但仍存活的婴儿。

　　艾米莉亚在母亲腹中孕育了26周就被迫剖腹出生，刚出生的她身长仅有22厘米，体重仅为0.4斤，就跟一个灯笼椒一样重，又如现实版的小拇指姑娘。

　　来源：央广网

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·95%以上的儿童药不配专用量器 靠手掰到何时？
  • ·高质量性生活的几个标准 真的有最佳性生活时间么
  • ·老掉牙的观念最伤牙！揭7个最常见的护牙误区
    		•
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    统计局：房地产调控要因城施策
        　昨日上午，国家统计局公布了2016年8月份国民经济运行情况。就大家最为关注的房地产市场，国家统计局新闻发...
  • ·消弭楼市谣言须提升决策透明度
  • ·中电银河湾住宅项目获评“国家康居示范工程”
  • ·一楼盘五证皆无疯狂抛售 项目地亦无拆迁迹象
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今晚22时04分看“天宫二号”发射直播...
  • 天宫二号即将发射 探访酒泉央视前方直...
  • 央视记者探访中秋晚会:首次引入VR 舞...
  • 女儿在宿舍受气 父母来校“帮忙”殴打...
  • 发射在即 俯瞰酒泉卫星发射中心
  • 央视中秋晚会完美落幕 郎平第一次携夫...
  • 国务院关税税则委员会:照相机等技术产...
  • 深圳公交车着火1名女乘客身亡 涉事司...
  • 西湖边挂出一套总价1.1亿元公寓 每平...
  • 嘿！科技|天宫二号发射成功！“天宫”...
    		•
    百姓呼声
    市体育局：洛阳的马拉松比赛正在积极筹备中
    抽检结果显示洛阳尚未发现不合格月饼产品
    精彩图片
    男子用碎玻璃打磨成钻...
    美女楼盘试住员 体验富...
    22岁小伙扮公主上瘾 你...
    范冰冰登时尚杂志封面 ...
    精彩热帖

    淡定车上的淡定姐

    绿野红醉

    情暖中秋关爱老人

    小区绿化苗木枯死
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /9.11云天户外：环穿鲁山六羊山谷之石碑岭-
    /【通告】交通安全征文颁奖仪式暨微电影《打
    娱 乐

    范冰冰魅惑写真

    江一燕侧颜动人

    米兰达上围丰满

    佟丽娅晒照
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605