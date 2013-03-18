现实版拇指姑娘

现实版拇指姑娘

央广网北京9月11日消息 据中国之声《全球华语广播网》报道，网罗天下趣事，共享奇闻异趣。

《吉尼斯世界纪录大全2017》全新出炉，列出4000多项惊人事迹，新增超长宠物猫、跳最高的美洲鸵和嘴巴最大男子等奇人异事。

身体最长的猫：3岁的缅因猫鲁多(Ludo)身长约118厘米，是一般猫的3倍，与主人住在英国西约克郡。主人说：“它非常和善，但有些访客会被吓到，因为他们比较习惯看到这种体型的狗。”

技能最多的狗：6岁的Smurf可以说是最具天赋的狗狗之一，创下“一分钟之内狗狗表演的最多技能”这项全新纪录。这只可爱狗狗按照指令完成了创纪录的32项技能，包括后空翻过腿、圆圈内扭转、翻滚、听指令谈话(狗吠)、倒退爬行、后腿直立行走，甚至沏茶等等。

尾巴最长的狗：5岁的爱尔兰猎狼犬基昂(Keon)尾巴长30.2英寸(约76.7厘米)。

跳最高的美洲鸵：来自北威尔士的美洲鸵卡斯珀(Caspa)，在裁判面前跃过一道约117厘米高的障碍，成功跳进吉尼斯世界纪录大全。

嘴巴最大的人：德国47岁男子施密特可把嘴张到3.46英寸(约8.8厘米)宽。

单一甜筒上放最多球冰淇淋：54岁意大利人潘西拉堆起了惊人的121球冰淇淋。他开了多年的冰淇淋店，他先前纪录是109球。

一个现实版的拇指姑娘

德国新生儿艾米莉亚`格拉巴尔奇克出生时的体重仅有8盎司(约0.4斤)，其脚掌比成人的拇指甲还小，因此成为世界上体重最轻但仍存活的婴儿。

艾米莉亚在母亲腹中孕育了26周就被迫剖腹出生，刚出生的她身长仅有22厘米，体重仅为0.4斤，就跟一个灯笼椒一样重，又如现实版的小拇指姑娘。

来源：央广网