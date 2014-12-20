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泰国副总理:中泰高铁最快将于今年底明年初开工
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-09-12 08:49
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中新社南宁9月11日电 （记者 林艳华）“中泰高铁最快将于今年底或明年初动工。”泰国副总理巴金11日在广西南宁接受中国媒体采访时表示，中泰铁路因为有些合作协议条款尚未谈妥，正在讨论解决投资、利益分成、征地和环境影响等问题。中泰铁路肯定会连通曼谷和昆明。

第13届中国—东盟博览会暨中国—东盟商务与投资峰会11日在广西南宁开幕，巴金率领泰国代表团参加。他在博览会开幕式上发表演讲称，泰国愿意在加强东盟与中国紧密的友谊与合作方面发挥建设性的作用。他表示，泰国一直以来都致力于成为促进地区在各领域互联互通的桥梁，进一步增加各方彼此的良好意愿和相互理解。

根据2014年中泰双方签署的《中泰铁路合作谅解备忘录》，规划中的路线全长约860公里，呈“人”字形，贯穿泰国南北。北起泰国东北部重要口岸廊开，一路向南，经乌隆府、孔敬府、呵叻府，东南方向至泰国南部工业重镇罗勇府港口玛塔卜，西南方向至泰国首都曼谷，一共途经泰国10个府。

这条铁路将一路延伸至泰国与老挝的边境廊开，与正在建设中的中老铁路相连后，经老挝磨丁和中国磨憨可以抵达昆明。

巴金介绍，此次泰国的参展规模格外庞大，共有149家泰国公司以及两家泰国机构在本届中国—东盟博览会的163个展位上参展。今年泰国的“魅力之城”是泰国的政治、经济、文化、饮食和精神之都曼谷。曼谷集传统魅力和现代便捷于一身。

谈及广西与泰国的合作，巴金表示，双边在教育、旅游、农业、经贸等方面合作密切，中泰（崇左）产业园正建设成为合作示范区，将带动更多的投资贸易。他希望双边增加更多的航线，便利双边往来，推进双方合作迈上新台阶。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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