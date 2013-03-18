央广网北京9月11日消息 据中国之声《全球华语广播网》报道，虽然当前的经济陷于停滞，但俄罗斯人仍然愿意花钱购买手机游戏。这一趋势不难了解，因为经济陷入危机的时候，人们宁愿待在家里玩手游，而不是到餐厅、电影院和商场去消费。近期，一款热度爆棚的虚拟与现实结合的游戏，在俄罗斯国内迅速拥有了大量玩家，但也造成很多社会现象。

俄罗斯观察员张舜衡介绍，莫斯科一名男子为了和游戏中一个精灵结婚，跑了两趟婚姻登记处，还有俄罗斯保险公司针对该游戏患者开发了新产品，玩家玩游戏时若过于投入意外受伤，保险公司将予以赔偿，与此同时俄罗斯立法机构计划限制该游戏分布区，将宗教机构、监狱、医院、墓地和纪念碑等排除在外。俄联邦委员会、国防安全委员会第一副主席弗朗茨·克林采维奇称，这样做是为了使社会避免遭受不可逆转的负面后果。俄罗斯媒体也强调，如果在教堂玩的话，会因为俄罗斯严格的反亵渎法被判入狱，俄罗斯年轻人对此规定却不以未然，甚至有人以身试法、以示抗议。

俄罗斯一位名男子，就是这款游戏的爱好者之一，该玩家只有22岁，但在互联网上拥有高知名度，个人视频频道订阅人数高达29万人。近日他在社交网站上上传了自己在东正教教堂玩此款游戏的视频，详细记录了他前往叶卡捷琳堡滴血教堂玩游戏的所有细节，进入教堂前还出狂言，“持智能手机进教堂是会冒犯到谁，我才不会相信这样的蠢话”。随后他被指控冒犯宗教信仰者和煽动民族仇恨遭到警察逮捕，一旦罪名成立，他将面临三至五年的监禁。该男子在采访中说政府禁止人们在教堂玩游戏的规定是十分愚蠢的，并认为人们只是拿着手机在教堂里游走，是不会冒犯到任何人的，并强调了自己是无神论者的身份，被捕后他表示根据宪法所赋予公民的权利，他拒绝提供任何证词。

这件事情不禁让人们想起几年前也因同样罪名被捕的一位乐队成员，俄罗斯政府认为这位乐队成员在教堂内玩游戏是亵渎神灵的行为，随后明确禁止了人们聚众在教堂内玩游戏，并因此事增加了更加强硬的法律条款。

警方表示，会用最严厉的立法去惩戒该男子的挑衅性行为，然而国际特赦组织以及几位官员纷纷表示应立即释放他，并认为这些法律是俄国政府限制人们自由权利的工具之一，叶卡捷琳堡的市长表示，该男子的行为是粗鄙的、野蛮的，可是不能因为一个人的情商低下，行为愚蠢就去逮捕他。有媒体披露，真正让他被捕的原因是官方已经因为他的行为瞄准他很久了，他曾经拍摄过批判俄罗斯教堂的视频，他的视频也曾被俄罗斯媒体报道批评，之后这位少年又制作了一系列的视频予以回击。对此俄罗斯东正教发言人表示，他的被捕并不是因为在教堂里玩游戏，而是对宗教的一种挑衅行为。