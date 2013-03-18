“中国游客在叶卡捷琳娜宫地板上为孩子把尿”的消息引发关注。网络截图

“骑士餐厅”的地板，官方称系二战后重新修复而成，并非18世纪沙皇时期的文物。图片来源：叶卡捷琳娜宫官网

事发地点叶卡捷琳娜宫的“骑士餐厅”全貌。图片来源：叶卡捷琳娜宫官网

事发地点叶卡捷琳娜宫的“骑士餐厅”内景。图片来源：叶卡捷琳娜宫官网

近日，一则关于“中国游客在叶卡捷琳娜宫地板上为孩子把尿”的消息在网上热传。9月10日上午，俄罗斯叶卡捷琳娜宫向重案组37号(微信ID：zhonganzu37)证实确有此事，官方称地板非18世纪沙皇时期文物，此事也未对地板造成任何损坏。

中国驻圣彼得堡总领事馆提示各位国内游客，在冬宫、夏宫、叶卡捷琳娜宫等俄罗斯著名文化旅游景点参观时，请规范自身行为，展现中国游客文明形象。

被尿地板被及时擦干未处罚游客

叶卡捷琳娜宫国际联络与文化项目部副总监奥尔加·弗莱曼诺娃(Olga Filimonova)说，今年6月，一个中国旅行团参观至宫殿的“骑士餐厅”时，其中一名女子为了解决孩子上厕所的问题，直接让孩子在餐厅地板上小便。

“6月是旅游旺季中访客量最多的一个月，我们每天都需要接待来自世界各地的15000名游客”，她介绍说。

“毫无疑问，事发后，整个宫殿的工作人员都十分震惊。”奥尔加·弗莱曼诺娃表示，由于女子此举遭到了其他旅行团的反对，宫殿管理人员不得不赶到现场处理，并将母子二人带出宫外。

她告诉重案组37号(微信ID：zhonganzu37)，叶卡捷琳娜宫曾在二战中遭到德军的严重破坏，地板也是战后重修的，并非18世纪沙皇时期的文物。“由于清洁工及时将地面擦干，此事没有对餐厅地板造成损坏，宫殿方也未对母子二人作出任何处罚。”

奥尔加·弗莱曼诺娃表示，她们十分欢迎来自中国各地的团组和个人到叶卡捷琳娜宫参观游览，目前无法对中国游客作出整体评价。“然而，一些游客的行为并不尽人意，仍有许多待改进之处。”

不文明行为可被拉入“黑名单”

重案组37号(微信ID：zhonganzu37)注意到，今年5月，国家旅游局修订形成了《国家旅游局关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》(下称《办法》)，并已经国家旅游局局长办公会审议通过。这一规定被旅游业内称为“游客黑名单”。

《办法》规定，中国游客在境内外旅游过程中发生的因违反境内外法律法规、公序良俗，造成严重社会不良影响的行为，纳入“旅游不文明行为记录”。因监护人存在重大过错导致被监护人发生旅游不文明行为，将监护人纳入“旅游不文明行为记录”。该记录的信息保存期限为1年至5年，实行动态管理。

上述“不文明行为”主要包括：破坏公共环境卫生、公共设施；违反旅游目的地社会风俗、民族生活习惯；损毁、破坏旅游目的地文物古迹；违反旅游场所规定，严重扰乱旅游秩序等。

中国驻圣彼得堡总领事馆提示各位国内游客，在冬宫、夏宫、叶卡捷琳娜宫等俄罗斯著名文化旅游景点参观时，请格外爱护展品，不要用手随意触摸，不在文物古迹上刻画，更不要进行攀爬，不要在禁止拍照的地方拍照，不踩踏绿地、不摘折花木和果实。在旅游景点、酒店、机场、车站等公共场合，请注意仪容仪表，规范自身行为，展现中国游客文明形象。

背景叶卡捷琳娜宫

叶卡捷林娜宫位于俄罗斯圣彼得堡以南24公里处的普希金市。最早是为彼得大帝的妃子——女皇叶卡捷琳娜一世修建的，宫殿也因此得名。其后，在伊丽莎白女皇的命令下，1752年由建筑师拉斯特雷利按照巴罗克风格对宫殿进行了大规模修改。至叶卡捷琳娜二世时代，又由建筑师卡梅隆按照古典主义风格对宫殿进行了改建。

今天的叶卡捷琳娜宫，可以说是两种建筑风格的“争奇斗艳”。宫殿外围墙壁长306米，天蓝色的外表耀眼夺目，洋溢着喜庆气氛，造型丰富的雕塑和凹凸有致的结构使数百米长的建筑丝毫不显得单调呆板。皇宫教堂的五个圆葱头式尖顶在碧空下金光灿灿，显得光彩夺目。它于1990年被列入联合国世界遗产名录。

事发地点“骑士餐厅”面积并不大，但墙壁上遍布镶嵌着镜子的假窗，使餐厅显得宽敞明亮。厅内装饰物以雕刻的镀金花朵、贝壳为主，为典型的巴洛克建筑风格。19世纪60年代翻修之后，厅内所有的装饰物被镀成银白色，因此也被称作“银色餐厅”。直到二战中被德军损毁，此厅一直保持着银色外观。战后重修时，餐厅再次恢复了伊丽莎白女皇时期金色的宫廷建筑风格。

(据百度百科及叶卡捷琳娜宫官网整理、编译)

新京报记者周佳琪编辑张太凌校对陆爱英