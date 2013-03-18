洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
中国熊孩子在俄罗斯景点地板小便 景点：未造成损坏
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 新京报 2016-09-11 08:40
分享到：

　　“中国游客在叶卡捷琳娜宫地板上为孩子把尿”的消息引发关注。网络截图

　　“骑士餐厅”的地板，官方称系二战后重新修复而成，并非18世纪沙皇时期的文物。图片来源：叶卡捷琳娜宫官网

　　事发地点叶卡捷琳娜宫的“骑士餐厅”全貌。图片来源：叶卡捷琳娜宫官网

　　事发地点叶卡捷琳娜宫的“骑士餐厅”内景。图片来源：叶卡捷琳娜宫官网

　　近日，一则关于“中国游客在叶卡捷琳娜宫地板上为孩子把尿”的消息在网上热传。9月10日上午，俄罗斯叶卡捷琳娜宫向重案组37号(微信ID：zhonganzu37)证实确有此事，官方称地板非18世纪沙皇时期文物，此事也未对地板造成任何损坏。

　　中国驻圣彼得堡总领事馆提示各位国内游客，在冬宫、夏宫、叶卡捷琳娜宫等俄罗斯著名文化旅游景点参观时，请规范自身行为，展现中国游客文明形象。

　　被尿地板被及时擦干未处罚游客

　　叶卡捷琳娜宫国际联络与文化项目部副总监奥尔加·弗莱曼诺娃(Olga Filimonova)说，今年6月，一个中国旅行团参观至宫殿的“骑士餐厅”时，其中一名女子为了解决孩子上厕所的问题，直接让孩子在餐厅地板上小便。

　　“6月是旅游旺季中访客量最多的一个月，我们每天都需要接待来自世界各地的15000名游客”，她介绍说。

　　“毫无疑问，事发后，整个宫殿的工作人员都十分震惊。”奥尔加·弗莱曼诺娃表示，由于女子此举遭到了其他旅行团的反对，宫殿管理人员不得不赶到现场处理，并将母子二人带出宫外。

　　她告诉重案组37号(微信ID：zhonganzu37)，叶卡捷琳娜宫曾在二战中遭到德军的严重破坏，地板也是战后重修的，并非18世纪沙皇时期的文物。“由于清洁工及时将地面擦干，此事没有对餐厅地板造成损坏，宫殿方也未对母子二人作出任何处罚。”

　　奥尔加·弗莱曼诺娃表示，她们十分欢迎来自中国各地的团组和个人到叶卡捷琳娜宫参观游览，目前无法对中国游客作出整体评价。“然而，一些游客的行为并不尽人意，仍有许多待改进之处。”

　　不文明行为可被拉入“黑名单”

　　重案组37号(微信ID：zhonganzu37)注意到，今年5月，国家旅游局修订形成了《国家旅游局关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》(下称《办法》)，并已经国家旅游局局长办公会审议通过。这一规定被旅游业内称为“游客黑名单”。

　　《办法》规定，中国游客在境内外旅游过程中发生的因违反境内外法律法规、公序良俗，造成严重社会不良影响的行为，纳入“旅游不文明行为记录”。因监护人存在重大过错导致被监护人发生旅游不文明行为，将监护人纳入“旅游不文明行为记录”。该记录的信息保存期限为1年至5年，实行动态管理。

　　上述“不文明行为”主要包括：破坏公共环境卫生、公共设施；违反旅游目的地社会风俗、民族生活习惯；损毁、破坏旅游目的地文物古迹；违反旅游场所规定，严重扰乱旅游秩序等。

　　中国驻圣彼得堡总领事馆提示各位国内游客，在冬宫、夏宫、叶卡捷琳娜宫等俄罗斯著名文化旅游景点参观时，请格外爱护展品，不要用手随意触摸，不在文物古迹上刻画，更不要进行攀爬，不要在禁止拍照的地方拍照，不踩踏绿地、不摘折花木和果实。在旅游景点、酒店、机场、车站等公共场合，请注意仪容仪表，规范自身行为，展现中国游客文明形象。

　　背景叶卡捷琳娜宫

　　叶卡捷林娜宫位于俄罗斯圣彼得堡以南24公里处的普希金市。最早是为彼得大帝的妃子——女皇叶卡捷琳娜一世修建的，宫殿也因此得名。其后，在伊丽莎白女皇的命令下，1752年由建筑师拉斯特雷利按照巴罗克风格对宫殿进行了大规模修改。至叶卡捷琳娜二世时代，又由建筑师卡梅隆按照古典主义风格对宫殿进行了改建。

　　今天的叶卡捷琳娜宫，可以说是两种建筑风格的“争奇斗艳”。宫殿外围墙壁长306米，天蓝色的外表耀眼夺目，洋溢着喜庆气氛，造型丰富的雕塑和凹凸有致的结构使数百米长的建筑丝毫不显得单调呆板。皇宫教堂的五个圆葱头式尖顶在碧空下金光灿灿，显得光彩夺目。它于1990年被列入联合国世界遗产名录。

　　事发地点“骑士餐厅”面积并不大，但墙壁上遍布镶嵌着镜子的假窗，使餐厅显得宽敞明亮。厅内装饰物以雕刻的镀金花朵、贝壳为主，为典型的巴洛克建筑风格。19世纪60年代翻修之后，厅内所有的装饰物被镀成银白色，因此也被称作“银色餐厅”。直到二战中被德军损毁，此厅一直保持着银色外观。战后重修时，餐厅再次恢复了伊丽莎白女皇时期金色的宫廷建筑风格。

　　(据百度百科及叶卡捷琳娜宫官网整理、编译)

　　新京报记者周佳琪编辑张太凌校对陆爱英

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·95%以上的儿童药不配专用量器 靠手掰到何时？
  • ·高质量性生活的几个标准 真的有最佳性生活时间么
  • ·老掉牙的观念最伤牙！揭7个最常见的护牙误区
    		•
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    统计局：房地产调控要因城施策
        　昨日上午，国家统计局公布了2016年8月份国民经济运行情况。就大家最为关注的房地产市场，国家统计局新闻发...
  • ·消弭楼市谣言须提升决策透明度
  • ·中电银河湾住宅项目获评“国家康居示范工程”
  • ·一楼盘五证皆无疯狂抛售 项目地亦无拆迁迹象
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今晚22时04分看“天宫二号”发射直播...
  • 天宫二号即将发射 探访酒泉央视前方直...
  • 央视记者探访中秋晚会:首次引入VR 舞...
  • 女儿在宿舍受气 父母来校“帮忙”殴打...
  • 发射在即 俯瞰酒泉卫星发射中心
  • 央视中秋晚会完美落幕 郎平第一次携夫...
  • 国务院关税税则委员会:照相机等技术产...
  • 深圳公交车着火1名女乘客身亡 涉事司...
  • 西湖边挂出一套总价1.1亿元公寓 每平...
  • 嘿！科技|天宫二号发射成功！“天宫”...
    		•
    百姓呼声
    市体育局：洛阳的马拉松比赛正在积极筹备中
    抽检结果显示洛阳尚未发现不合格月饼产品
    精彩图片
    男子用碎玻璃打磨成钻...
    美女楼盘试住员 体验富...
    22岁小伙扮公主上瘾 你...
    范冰冰登时尚杂志封面 ...
    精彩热帖

    淡定车上的淡定姐

    绿野红醉

    情暖中秋关爱老人

    小区绿化苗木枯死
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /9.11云天户外：环穿鲁山六羊山谷之石碑岭-
    /【通告】交通安全征文颁奖仪式暨微电影《打
    娱 乐

    范冰冰魅惑写真

    江一燕侧颜动人

    米兰达上围丰满

    佟丽娅晒照
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605