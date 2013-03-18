中新社巴黎9月9日电 法国检方9日宣布，警方在调查巴黎气罐车案的过程中逮捕了数名被怀疑准备在近期实施“暴力活动”的女性嫌疑人。这是一支受到由叙利亚境内极端组织“伊斯兰国”操控的恐怖行动小组。

巴黎共和国检察官弗朗索瓦·莫兰9日举行新闻发布会称，一支由年轻女性组成的恐怖主义行动小组已被摧毁。该小组成员已经“完全受到了‘伊斯兰国’杀人思想的蛊惑”。

弗朗索瓦·莫兰还表示，这些由叙利亚境内“伊斯兰国”成员“遥控”的年轻女性准备将(袭击计划)付诸实施。这表明，“伊斯兰国”试图让女性成为其战斗人员。该恐怖组织利用的对象不分男女，通过互联网相互结识并制定计划。这支行动小组的目的明确，即“发动袭击”。

这位负责反恐调查的检察官还透露了巴黎车载燃气罐案件的详情。在巴黎圣母院附近发现的涉案车辆上装有5个充满的燃气罐、3个有汽油残留的瓶子和一支几乎燃尽的香烟。这支香烟旁边还有一个有燃料残存痕迹的盖子。

弗朗索瓦·莫兰解释说，虽然警方未在车中找到任何引爆装置。但很显然，如果车上起火就肯定会在数分钟内引爆至少一个燃气罐，从而导致整辆汽车爆炸造成破坏力。

据此前的报道，警方通过对巴黎气罐车案的调查发现线索，于8日晚在中部埃松省小城布希圣安东尼火车站采取反恐行动，抓捕3名涉案的年轻女性嫌疑人。其中一人持械拒捕，造成一名警员受伤。一名疑犯也被警方开枪击伤。

截至目前，在巴黎气罐车案的调查中，被捕女性疑犯中的两人曾因试图前往叙利亚而被安全部门列为S级人物。据此前的报道，行动小组中的主嫌已经“宣誓效忠‘伊斯兰国’”。她们策划袭击的目标包括巴黎的里昂火车站、布希圣安东尼火车站和警方目标。

在3名年轻女性嫌疑人落网后，法国总统奥朗德9日早些时候曾宣布，当局摧毁了一支恐怖主义行动小组，从而挫败了一起袭击阴谋。但是还有其他的这类行动小组存在。

9月4日上午，警方接报后在距离巴黎圣母院不远的一条小巷内检查一部无人看管的可疑车辆，从中起获数个燃气罐和用阿拉伯文书写的文件。警队反恐部门和国内安全总局随后介入调查。6日深夜，车主夫妇在法国南部奥朗日市附近被捕。8日晚，另一对涉案男女在中部鲁瓦雷省被捕。(记者 龙剑武)