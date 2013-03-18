中新网9月9日电 据外媒8日报道，法国警方表示，法国阿尔卑斯山区的缆车发生故障，有约110名乘客受困，出事地点海拔高度约3800米，在欧洲最高峰勃朗峰(Mont Blanc)附近，数十人因救援困难，需要吊在半空中过夜。

据报道，当局已已出动直升机救援。当地时间8日夜间，官员表示，直升机已救出65人，但救援行动在入夜后暂停，仍有约45人受困待救，得吊在半空中过夜。

缆车公司总经理说，当地时间大约16点左右，缆车缆线不知为何纠结在一起，而勃朗峰公司的工作人员没有成功解除故障。

有媒体称，缆车是因缆线被强风吹得纠结在一起而无法行驶。

缆车公司总经理表示，瑞士，意大利和法国出动三架直升机进行救援，可能要花点时间，但所幸当地天气状况良好。他表示，和缆车上的乘客一直进行沟通，他们得到了水，但开始觉得等待时间的有点长。

警方说，救援工作很艰难，每次只能救两个人，估计救援行动要持续到深夜。

法国内政部长卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)表示，有4架直升机出动救援，在入夜前救出65人，还有45人受困。救援人员已赶抵现场，将陪伴受困游客度过夜晚，并提供他们毛毯、食物与饮水，救援工作将于当地时间10日一早恢复进行。

这条缆车观光路线风景优美，由法国通到意大利，全长约5公里，通常须花35分钟时间。每一个缆车上可以称四位客人。