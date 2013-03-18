一名银行用户从洛杉矶的一家富国银行走出来。

据外媒报道，全球市值最大银行富国银行(Wells Fargo)被指未经客户同意秘密开设账户，将支付罚金1.85亿美元，约合12.34亿元人民币，并将支付500万美元赔偿银行客户。

这笔罚金中有1亿元将支付给美国消费者金融保护局(CFPB)，这将是该机构2011年建立以来开出的最大一笔罚单。CFPB官员理查德(Richard Cordray)表示，“富国银行的员工秘密开设未经授权的账户，以此实现销售目标并获得奖金。”

这种行为从2011年就已有之，而且规模巨大。富国银行经过调查分析发现，自家员工起码开设了150万个未经授权的储蓄账户。该公司已经向CNN确认，过去一年中已有5300名员工因涉此行为被解雇，富国银行总员工数目是26.5万(2015年数据)。

员工们操作“假账户”的具体方式是这样的：员工会将客户现有账户的资金转入未经他们授权的新账户中。这样一来，客户原先账户中的资金就会变少，并将因存款不足或透支而被收取费用。

此外，富国银行的员工还在用户不知晓或未授权的情况下申请了565,443张信用卡。其中1万4千个账户造成了超过40万美元的费用，包括年费、利息费用以及透支额保护费。

CFPB称，银行员工为了达到目的甚至会伪造PIN号和电子邮件地址。

1.85亿的罚金中，除了支付给CFPB的1亿美元，另外3500万支付给美国货币监理署，剩下5000万支付给洛杉矶政府。(编译：胡然)