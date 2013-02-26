@央视新闻：【快讯：朝鲜发生5级地震震源深度0千米(疑爆)】中国地震台网正式测定：09月09日08时30分在朝鲜(疑爆)(北纬41.40度，东经129.10度)发生5.0级地震，震源深度0千米。

为何震源深度0公里？震源深度是指从震源到震中的垂直距离。天然地震可以分为浅源地震、中源地震和深源地震，速报时以公里为单位，保留到整数位。非天然地震如塌陷、爆破、地下核试验等一般发生于地表浅层，震源深度通常表示为0公里。

另据环球网报道：韩联社9月9日称，据欧洲地中海地震中心当天消息，朝鲜发生5.0级地震。报道称，震源深度2千米，与朝鲜1月份核试验在同一区域。

韩国政府消息人士表示，9日是朝鲜民主主义人民共和国成立日，即国庆日，这很有可能是朝鲜为了庆祝所进行的核试验。

韩国联合参谋本部说，正在分析是否核试验。

朝鲜此前进行过四次核试验：

第一次：2006年朝鲜进行了首次核试验，试爆于当地时间2006年10月9日上午10时35分27秒，时间大约在朝鲜官方宣布准备核试验的一周之后。试爆地点为咸镜北道的吉州郡地区舞水端里一座360米高的山的地下水平坑道内。核试验造成了一次规模相当于里氏3.6级的人工地震，相当于800吨三硝基甲苯炸药(TNT)爆炸产生的烈度，规模比以往其他国家的初次核试都小。

第二次：2009年5月25日大约上午9时50分(UTC +9)，朝鲜进行了地下核试验，地点为咸镜北道吉州郡的地下设施。据朝鲜中央通讯社新闻公报称，这次核试验是“应科技人员的要求”进行的，也是“千方百计加强自卫的核遏制力的一项措施”。这次核试验在爆炸力和操纵技术方面有了新的提高，进一步加强了核武器的威力，解决了不断发展核技术的科技问题。据报道，韩国与日本于5月25日09:50 KST (00:50 UTC)检测到了地震。朝鲜地下核试验引发了4.5级地震。核试验地点距离中国吉林省延边朝鲜族自治州延吉市180公里，延边各县市均有震感。延边州紧急疏散了在校学生。韩国股市下跌了3.97%。据韩国估计此次爆炸当量达到1,000至20,000吨TNT炸药。朝鲜并于25日发射了3枚射程130公里的地对空导弹，26日发射3枚短程导弹。

第三次：2013年2月12日，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验，并称此次试验的是小型轻量的原子弹，同时多国宣布检测到了可能与此相符的地震。对此，日本要求联合国安理会召开紧急会议，韩国提升了军队的警戒程度。此外，美国和日本还紧急出动飞机来确认辐射特征。

第四次：2016年朝鲜核武试验，在咸镜北道吉州郡丰溪里核设施基地丰溪里核试验场进行的第四次核试验，据悉试爆发生于当地时间2016年1月6日大约上午10时(UTC+8:30/平壤时间)。朝鲜政府在当地时间中午12时发表“重大报道”，由主播李春姬亲自播报。李春姬称在最高领导人金正恩的指导下，成功完成氢弹试验，也是朝鲜首次完成氢弹试验。核试验引发了矩震级5.1级地震。