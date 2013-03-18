中新网9月9日电综合报道，8日，《吉尼斯世界纪录大全2017》全新出炉，列出4000多项惊人事迹，新增超长宠物猫、跳最高的美洲鸵和嘴巴最大男子等奇人异事。

身体最长的猫：3岁的缅因猫鲁多(Ludo)身长约118厘米，是一般猫的3倍，与主人住在英国西约克郡。主人说：“它非常和善，但有些访客会被吓到，因为他们比较习惯看到这种体型的狗。”

技能最多的狗：6岁的Smurf可以说是最具天赋的狗狗之一，创下“一分钟之内狗狗表演的最多技能”这项全新纪录。这只可爱狗狗按照指令完成了创纪录的32项技能，包括后空翻过腿、圆圈内扭转、翻滚、听指令谈话(狗吠)、倒退爬行、后腿直立行走，甚至沏茶等等。

技能最多的猫：相对于更容易被训练的汪星人而言，喵星人是众所周知的高冷任性、难以培训。但小猫迪迦(Didga)却成功表演了从从翻滚到驾滑板跳跃障碍等20项技能，创下“一分钟之内表演最多技能的小猫”纪录。她是被主人罗伯特从动物避难所解救出来的，最喜爱的食物是生袋鼠肉碎。

跳最高的美洲鸵：来自北威尔士的美洲鸵卡斯珀(Caspa)，在裁判面前跃过一道约117厘米高的障碍，成功跳进吉尼斯世界纪录大全。

脚转幅最大的人：来自北伦敦的14岁少年戴伊可以让他的脚转动157度。戴伊表示他从小就有这种特异功能，不觉得痛。

尾巴最长的狗：5岁的爱尔兰猎狼犬基昂(Keon)尾巴长30.2英寸(约76.7厘米)，与主人住在比利时。

嘴巴最大的人：德国47岁男子施密特可把嘴张到3.46英寸(约8.8厘米)宽。

单一甜筒上放最多球冰淇淋：54岁意大利人潘西拉堆起了惊人的121球冰淇淋。他在德国开了多年的冰淇淋店，但最近搬回意大利。他先前纪录是109球。