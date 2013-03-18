-被疑宰客的涉事餐馆位于知名旅游目的地阿布高什村,在旅游界中颇有名气。

以行业协会大战涉事餐馆:“亲手毁掉正在扩张的中国市场”

据新华社电以色列媒体曝光一家知名餐馆对中国游客团开出的一份账单,显示8人用餐最终收费近3万元人民币。以色列入境游运营商协会暗示中国游客在这家餐馆“挨宰”,批评这种做法是在给以色列旅游业抹黑。这家用餐平均消费额只有几百谢克尔(约合数百元人民币)的当事餐馆却辩称,游客用餐时提出了很多要求,收费“合理”。

以媒爆料平价餐馆给中国游客开出了天价账单

以色列《环球报》5日报道,8月下旬,耶路撒冷市郊以当地阿拉伯村命名的“阿布高什餐馆”接待了8名中国游客,开出一张1.65万谢克尔(约合2.92万元人民币)的账单。

根据账单明细,这顿饭的包间费用为4000谢克尔(7080元人民币),开胃菜、酒、主菜和甜点的收费分别为650谢克尔(1150元人民币)、5900谢克尔(1.04万元人民币)、3150谢克尔(5578元人民币)和1350谢克尔(2390元人民币),服务费为1500谢克尔(2656元人民币)。

英国《卫报》报道,位于耶路撒冷市郊的阿布高什村是知名旅游目的地,而“阿布高什餐馆”颇受本地人和外国游客青睐,被旅行社区网站“猫途鹰”(TripAdviser)评为鹰嘴豆泥最美味的餐馆之一。

不过,即便如此,在“阿布高什餐馆”吃一顿饭一般只需数百谢克尔。餐馆的老板事后承认,几十谢克尔也可以在这里吃上一顿饭。

各执一词“他们甚至把所有剩菜都打包带走”

本月5日,以色列入境游运营商协会将天价账单的照片曝光到网上,暗示餐馆可能涉嫌“宰客”。

“中国有10多亿人,但不是所有人都容易上当。这些游客说,他们不会再回来,也不会推荐他们的朋友来以色列了,”这一协会在留言中说,只做“宰客”生意不会带来稳定的利润,“这种做法相当于我们为以色列(旅游业)亲手毁掉正在扩张的中国市场”。

针对协会的批评,“阿布高什餐馆”老板乔达特·易卜拉欣坚称收费“合理”。

“我接到电话,说一个中国游客团希望来用餐,条件是不再对其他食客开放餐馆,”易卜拉欣告诉以色列《环球报》,“我说的是周五,周五和周六是一周里生意最好的两天,我们餐厅可接纳300人,却为了他们全部关掉了餐馆。”

两天后,易卜拉欣接受英国《卫报》采访时又改口称,他们为这些游客关掉了一半餐馆。

易卜拉欣还辩称,游客团从当天下午3时一直待到午夜,“还要我出去代买了几千谢克尔的酒……点了30公斤羊肉,这已经不是吃完就走了,他们甚至把所有剩菜都打包带走”。易卜拉欣声称,他认为“这些游客应该付更多钱”。

应“公平和礼貌对待访以游客”

曝光警示

以色列入境游运营商协会负责人约西·法塔勒对此回应称,协会事后与旅行团及其导游再次核实,确认餐馆老板的说法不实,游客并非下午抵达,而是当晚7时到,用餐4小时;餐馆只为他们提供了一个包间,并未专门为了中国游客而关门,没有影响其他食客用餐。

此外,这一协会证实,游客所点的酒就是餐馆用酒,没有让服务员出门另买,也没有如老板所说的点30公斤羊肉。

以色列媒体报道,每年到访以色列的中国游客大约4.7万人次。以色列旅游部近年来把吸引中国游客作为提振以色列旅游业的主要目标之一,期望通过一系列举措挖掘和释放中国市场的巨大潜力,比如让酒店餐饮业推出更多迎合中国游客需求的项目或产品。

以色列入境游运营商协会负责人法塔勒说,入境游客带来的收入占以色列服务出口总额的15%,也是当地就业的重要推动因素。这一协会决定公布“天价账单”,就是希望提醒业界,“公平和礼貌对待访以游客对这个国家的经济至关重要”。