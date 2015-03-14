凤凰体育讯北京时间9月8日，“瓷娃娃”福原爱结婚了？据日本媒体报道，日本乒乓球名将福原爱已在本月上旬与台北队乒乓球选手江宏杰在东京结婚。

福原爱与男友

凤凰体育讯北京时间9月8日，“瓷娃娃”福原爱结婚了？据日本媒体报道，日本乒乓球名将福原爱已在本月上旬与台北队乒乓球选手江宏杰在东京结婚。

日媒报道截图

福原爱与江宏杰的恋情今年4月被日本媒体曝光。日本媒体报道称，两人从前年年末关系走近，去年春天开始交往。《周刊文春》拍到了两人约会的照片，知情人称两人目前恋情稳定，已互见家长，或将于今年奥运会结束后完婚。福原爱在接受《周刊文春》采访时表示：“我受伤的时候他一直支持着我，毫无疑问对我来说他是非常重要的人。”

出生于1989年的江宏杰是台北乒乓球手，目前是台北男队的主力选手之一，曾经获得2005年世界青年锦标赛男双冠军，2009年大运会男单冠军。在台湾地区，凭借阳光帅气的外形以及球技，江宏杰拥有超高人气。

福原也在第一时间对恋情进行回应，她用自己私人教练汤媛媛的微博对此事进行了解释：“大家好我是福原爱。用我的教练汤媛媛的微博说一下我的事情。這次我私人的事情报道，给大家添麻烦了。我跟台湾乒乓球选手江宏傑正在认真的交往。马上要参加奥运会预选赛了，八月份还有里约奥运会。希望大家温馨的关注和支持我們。我会加油的，再次感谢大家。”

在里约奥运会女团比赛之后，与福原爱关系颇好的央视乒乓球专项记者李武军就曾透露接到了福原爱婚礼的邀请。