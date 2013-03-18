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国足战伊朗迎12强赛首个主场 以逸待劳拼亚洲第一
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 中国新闻网 2016-09-06 09:19
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国足战伊朗迎12强赛首个主场 以逸待劳拼亚洲第一

韩国当地时间9月1日20时，2018年俄罗斯世界杯预选赛亚洲区12强赛展开争夺，中国队首战客场2-3惜败韩国。图为赛后中国队球员向现场中国球迷致谢。中新社记者 吴旭 摄

中新网北京9月6日电(岳川) 今天晚上，中国队将坐镇福地沈阳迎战伊朗，这是国足在2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强赛中的首个主场。

上轮做客面对苦主韩国，国足在0-3落后的情况下两分钟内连追两球，甚至还有机会扳平比分，打出了精神，但单以结果而论，没能从客场带走分数，开局不能算很成功。因此次战伊朗，国足若有失则出线形势堪忧。

主场首战，国足需力拼对手

在中国队所处的12强赛A组中，伊朗、韩国、乌兹别克三强均首战告捷，国足因净胜球关系暂居第四，叙利亚和卡塔尔分居五、六。

根据规则，12强赛阶段每个小组的前两名可以直接晋级世界杯决赛圈，而小组第3将获得参加附加赛的资格。国足要力争出线，至少要拼到小组前三，这意味着除了要啃掉卡塔尔和叙利亚这两块难啃的骨头外，国足还必须至少挤掉韩国、伊朗、乌兹别克这三强中的一支，难度可想而知。在首战失利的情况下，若想在这个艰难的小组中有所作为，主场对阵伊朗一役，国足必须全力争取最好的结果。

与“抗韩战”类似，国足面对伊朗的历史战绩同样惨淡，进入新世纪后胜利寥寥。好在对中国队有利的一点是，此番不仅是主场作战，还是在福地沈阳。2001年十强赛国足把主场放在沈阳，3-0完胜阿联酋、2-0击败乌兹别克、1-0力克阿曼、3-0轻取卡塔尔，四场全胜且不失一球。最令人难忘的还是2001年10月7日，国足以1-0力克阿曼，提前两轮圆了世界杯梦想。值得一提的是，在两队此前世预赛的四场较量中，中国队的唯一一胜就是在沈阳取得的。

国足战伊朗迎12强赛首个主场 以逸待劳拼亚洲第一

中国队备战与伊朗队的比赛 新华社记者白雪飞摄 图片来源：新华网

伊朗暂居亚洲第一，高洪波对话奎罗斯

历史上，伊朗男足曾先后四次杀入到世界杯决赛圈，分别是1978年的阿根廷世界杯、1998年的法国世界杯、2006年的德国世界杯和2014年的巴西世界杯。目前，伊朗队世界排名第39位，高居亚洲第一，而国足位列第78位，从中也可见两队实力之差距。

虽然眼下这球伊朗队中并没有像昔日阿里代伊、卡里米和内科南那样国际知名的球星，但仍有多名球员在欧洲足坛效力。首战卡塔尔队，进球功臣古昌内贾德与贾汉巴赫什均为荷甲“海归”。

12强赛首轮较量，伊朗队凭借超长补时最后阶段的两粒进球，在一场乱战中以2比0击败卡塔尔，因净胜球优势暂列A组头名。在此前的亚洲区40强赛中，伊朗队与阿曼队、土库曼斯坦队、关岛队及印度队同分在D组，结果他们以8战6胜2平的不败战绩强势出线，进26球仅丢3球，实力优势明显。

虽然与卡塔尔一役踢得磕磕绊绊，但这并不能掩盖伊朗队的强大整体实力。在伊朗队惯用的4-2-3-1阵型中，后防线由经验丰富的侯塞尼领衔，这位老将深得主帅奎罗斯信任。年少成名的哈伊萨菲同样值得注意，这名“带刀”边卫攻防俱佳，是伊朗进攻体系中的重要一环。还有贝兰万德，这位能将手抛球掷过半场的门将经常成为伊朗队反击的发起点。

在内科南淡出国家队后，泰穆里安接过了队长袖标，他也是这支伊朗队的中场核心。上场比赛，正是他助攻贾汉巴赫什为球队锁定胜局。与泰穆里安搭档后腰的是小将埃萨托拉希，不满20岁的他已经坐稳了国家队的主力位置，实力可见一斑。

进攻线上，伊朗队更是人员储备雄厚。除了上场比赛有进球入账的古昌内贾德与贾汉巴赫什外，还有德贾加、特拉米以及炙手可热的阿兹蒙等球员。能否成功抵御住伊朗的攻击群，亦是国足本场比赛拿分的关键。

统领伊朗队的葡萄牙名帅奎罗斯同样履历优秀。2011年奎罗斯成为伊朗国家队主教练，随后他带队成功打进2014年巴西世界杯决赛圈。小组与阿根廷一战，若不是梅西的神来之笔，伊朗队差点就能在南美班霸身上抢得一分。

在接手伊朗队之前，奎罗斯曾两次带领葡萄牙青年队获得世青赛冠军。他还先后执教过曼联、皇马等欧洲顶级俱乐部，并曾成为葡萄牙国家队主帅。今晚的这场较量，也是国足主帅高洪波与奎罗斯之间的首次对话。

国足战伊朗迎12强赛首个主场 以逸待劳拼亚洲第一

资料图：高洪波中新社记者 刘冉阳 摄

国足以逸待劳，或成胜利之钥

在结束了与韩国队的首场较量后，国足乘包机回到沈阳，随即开始了备战。虽然为了减少旅途颠簸，伊朗队也采取了包机前往沈阳的方式，但经过长时间的飞行，球员是否能保持稳定的状态与充沛的体能，还是要打上一个问号。国足以逸待劳，这或许将成为取得胜利的关键因素。

首战韩国国足精神可嘉，但仍暴露出一些问题。定位球和边路进攻被视为韩国队的两大制胜法宝，立足于防守的中国队虽然做了针对性部署，可还是丢掉了三个进球，这说明防守端仍有不足。第一个失球虽然有运气不佳的成分，但究其原因是让池东沅轻松抢到第一点，包括韩国队另一个有威胁的前场任意球，第一落点依旧被池东沅控制，类似情况需避免在中伊之战中重现。有媒体报道称，针对伊朗队凌厉的右路攻势，国足将对首发阵容进行调整。

客观的说，相比国足，伊朗队实力明显占优，如果太过于沉浸在“虽败犹荣”中，中国队本场比赛将会非常危险。好在与韩国队的赛后，主帅高洪波就曾表示，“同韩国队一样，伊朗也是强队，大赛经验丰富，我们还是要保持清醒的认识。”

与韩国队过招之前，中国队的23名球员中没有一人有世预赛亚洲区最后阶段的比赛经验。时隔15年才回到这个已然稍显陌生的舞台上，国足将士们确实需要时间去适应、认知亚洲足坛国家队层面最高水准的较量。经验上的不足，是国足难以弥补的劣势。

可喜的是，上场比赛的最后30分钟，场面基本由中国队主导，能在客场用攻势把韩国队压制下去，这本身就并不容易做到。韩国队在此前的40强赛中全胜且一球未失，可中国队两分钟内就进了俩，这也说明12强赛完全是国脚们可以驾驭的舞台，与亚洲超一流之间也不存在那么大的差距。

如果国足能拿出战韩国最后30分钟的状态与劲头，主场并非不能与伊朗掰一掰手腕。(完)

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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