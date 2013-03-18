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中国男足今日对阵伊朗队
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 人民日报 2016-09-06 09:18
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本报沈阳9月5日电 （记者陈晨曦）6日晚，中国男足将在辽宁沈阳奥体中心迎来2018年世界杯亚洲区预选赛12强赛（以下简称12强赛）的第二场比赛，这也是中国男足12强赛的首场主场比赛，对手是世界排名高居亚洲首位的伊朗队。面对强大的对手，中国队主帅高洪波在5日的赛前发布会上低调谨慎，表示球队将全力争胜，但要实现这个目标，需要全队在比赛过程中做到最好。

中国队将于6日中午确定最终迎战伊朗队的23人名单，对于如何排兵布阵，高洪波讳莫如深。中国男足5日向媒体开放了15分钟训练，但显然没有传递出任何有价值的信息。中国男足队长冯潇霆表示，通过第一场比赛，球队对12强赛的氛围和激烈程度有了进一步了解，自己虽然多次参加亚冠赛事和国家队比赛，但12强赛的节奏还是和这些比赛不同，在身体对抗等方面的强度上还需要进一步适应。冯潇霆说：“伊朗队实力很强，明天（6日）的比赛我们一定会全力以赴。”

针对球队核心球员德贾加在沈阳一家医院进行核磁共振检查的消息，伊朗队赛前释放出烟幕弹，主帅奎罗斯表示，球员伤病并无大碍，“我们每一个人都做好了比赛的准备”。本场比赛之前，奎罗斯观看了大量中国队的比赛录像，因此对中国队的特点非常了解，“我特别关注了中国队世预赛40强赛的比赛。中国队很有决心，注意力很集中，在场上的进攻速度也很快。另外我对郑智等一些队员也有所了解，武磊、于海也都是非常好的球员。”奎罗斯认为同组的卡塔尔队和中国队都有机会进军世界杯，但他旋即话锋一转，“伊朗队来中国的目的就是全取3分”。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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