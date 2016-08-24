8月23日，中国女排主教练郎平抵达北京首都国际机场。当晚，在里约奥运会获得金牌的中国女排回国。新华社发(张陆朋摄)

新华社北京8月23日体育专电(记者 罗羽、周畅)23日晚约十点，载誉归来的中国女排抵达北京首都国际机场，现场接机球迷在见到女排队伍后陷入沸腾。

原定北京时间晚上七点四十落地的中国女排，因飞机晚点约两个小时，在晚上十点左右才抵达机场。此后，经过约一个小时的等待，现场球迷和媒体终于见到了女排姑娘们的面容。当主教练郎平及其弟子朱婷、惠若琪等人出现在机场到达通道时，粉丝们大声喊起口号，高举横幅、海报、鲜花，欢迎女排胜利归来。

为避免粉丝追逐，现场派出了大量安保队伍把守通道。在出机场坐大巴这段路上，队员先后走出乘坐大巴，警戒线外粉丝不断呼喊她们的名字，直到她们乘坐的大巴离开。主教练郎平则一直等到接送队员的大巴离开后，才在安保的护送下，单独坐上一辆车离开。

在此过程中，球迷都十分热情，直到女排所有人员离开后才散去。从现场来看，女排队员以及郎平一直都面带微笑，看起来精神状态不错。

北京理工大学的大三学生杨知水跟朋友一起，在晚上七点就到达机场等待，他表示，见到女排姑娘们胜利归来很激动。“里约奥运会，我看了女排姑娘们的表现，深受鼓舞。”他说，“这次是专程跟朋友一块儿过来为女排的胜利归来表达敬意。”

“女排精神就是国人精神。”在见过女排姑娘们后，北京市民冯月表示她从郎平执教起就开始关注中国女排，无论中间有多少起伏，都未曾改变。“这届奥运会，中国姑娘们不容易，但都挺了过来，这就是女排精神的有力体现，我会一直关注下去。”