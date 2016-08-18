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中国女排3-1复仇荷兰 12年后再进决赛
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-08-19 11:26
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腾讯体育8月19日（里约当地时间8月18日） 2016里约奥运会女排半决赛，中国队3-1战胜荷兰，四局比分分别为27-25、23-25、29-27、25-23（中国在前），中国女排时隔12年之后再次杀进奥运会决赛，她们在决赛的对手将是塞尔维亚女排。

赛事焦点

这是中国女排第四次杀进奥运女排决赛，此前她们曾在1984、1996、2004年三次杀进决赛，并在1984年和2004年两届奥运会上成功问鼎。同时这也是中国女排主教练郎平个人第三次奥运决赛，此前她曾在1996年和2008年分别率领中国和美国女排两次进入奥运决赛，不过均屈居亚军。

中国与荷兰女排曾在小组揭幕战中相遇，当时中国女排2-3不敌对手。而中国女排在决赛中的对手是在半决赛中战胜美国队的塞尔维亚女排。中国女排曾在小组赛中0-3不敌塞尔维亚女排。

比赛回放

首局比赛，2平后中国队一传出现起伏，荷兰以5-2拉开比分，接下来中国队受困一传，进攻受阻，荷兰以11-4扩大战果。被动之下惠若琪发球建功，中国队连续抓住防反将比分追至15平。20平后惠若琪后排接连防守起球，朱婷反击得分，中国队以24-20拿到局点，荷兰队此后接连化解5个局点，随着朱婷扣球打手出界，中国女排以27-25拔得头筹。

第二局，中国开局8-5占先，迫使荷兰队请求暂停。随后中国队一传两度起伏，荷兰趁机将比分追至17平。局末，荷兰女排以24-21拿到局点，关键时刻朱婷扣球命中，杨方旭二号位进攻打手出界，中国队连续挽救两个局点，然而惠若琪进攻没有打死，荷兰反击得分以25-23扳回一城。

第三局，中国上来0-6落后。被动之下朱婷力挽狂澜、袁心玥拦网建功，中国顽强追至12-13，局末阶段，中国队18-21落后顽强追分，随着朱婷扣球命中，中国女排以24-23收获局点，虽然挥霍了两个，但随着朱婷探头球打成，中国女排以29-27胜出。

第四局，中国女排开局3-1领先被荷兰追至4平，双方随后进入拉锯战，比分交替上升，18平后袁心玥快球打成，朱婷四号位暴扣得分，中国队以20-18领先。在龚翔宇扣球得分后，中国女排以24-23拿到赛点，随着惠若琪扣球得分，中国女排以25-23胜出，局分3-1击败荷兰女排，晋级决赛。

首发名单

中国女排：朱婷（主攻）、惠若琪（主攻）、袁心玥（副攻）、徐云丽（副攻）、魏秋月（二传）、张常宁（接应）、林莉（自由人）

下轮对阵

北京时间8月21日9点15分，中国女排将与塞尔维亚女排争夺金牌。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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