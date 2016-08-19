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英雄出少年!任茜夺金成中国首个00后奥运冠军
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 中新网 2016-08-19 09:29
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中新网8月19日电 在北京时间19日凌晨结束的里约奥运会跳水女子十米台决赛中，中国选手任茜以439.25的高分获得金牌，这是中国代表团的第20金！任茜成为中国代表团首位“00后”奥运冠军，司雅杰摘银，加拿大选手摘铜。

任茜出生于2001年，15岁的她已经斩获过国际比赛的冠军。在去年的世锦赛上，她获得了该项目的银牌。司雅杰在2013年世锦赛上斩获女子单人十米台冠军，在今年的世界杯上收获一枚银牌。

首轮比赛，任茜选择向前翻腾三周半，动作细腻，入水效果稍显不足，得到78分。司雅杰最后出场，向前翻腾三周半躯体，起跳非常充分，得到81分。第一跳结束后，加拿大选手排在第一，美国选手帕拉托和司雅杰并列第二，任茜排在第四。

第二轮，任茜选择向内翻腾三周半抱膝，正常发挥，得到84.80分。司雅杰选择向内翻腾三周半抱膝，动作果断，水花压得非常漂亮，得到86.40分。第二跳结束后，司雅杰以167.40分暂列第一，任茜第二，帕拉托第三。

第三轮，任茜带来向内翻腾三周半抱膝，非常完美，有效分全部都是9.5，得到94.05分。司雅杰第三跳同样发挥出色，得到86.40分。三跳之后，任茜以258.85分反超司雅杰，暂列第一，加拿大选手排在第三。

第四轮，任茜选择向后翻腾两周转体一周半，再次跳出90+的高分，得到91.20分。司雅杰带来向后翻腾三周半抱膝，入水效果稍差，拿到79.20分。四跳之后，任茜以348.05分暂列第一，领先司雅杰超过15分，加拿大选手排在第三。

最后一轮，任茜第五跳选择3.2的难度，发挥完美，再次跳出91.20分，总得分439.25，斩获冠军。司雅杰最后一跳，向后转体一周半翻腾两周半抱膝，发挥出色，得到86.40分，总得分419.40，获得银牌，加拿大选手摘铜。(完)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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