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跆拳道58公斤赵帅夺冠 夺中国男子首金创历史
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-08-18 10:18
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　　赵帅摘得中国军团第19金

　　腾讯体育8月18日在刚刚结束的里约奥运会跆拳道男子58公斤级决赛中，中国选手赵帅6-4击败泰国选手汉帕，成为中国跆拳道首位夺得奥运冠军的男选手。这也是中国代表团本届比赛的第19枚金牌。

　　赵帅是第一次参加奥运会的95年小将，但是在赛场上却有“初生牛犊不怕虎”的气势。1/8决赛，赵帅以7-3击败来自西班牙的选手卡布瑞尔，在1/4赵帅又以绝对优势8-1淘汰了摩洛哥的选手哈加米。半决赛中赵帅凭借积极的打法又以9-4击败墨西哥选手纳瓦罗一路过关斩将杀入决赛。决赛中他的对手是首轮就爆冷淘汰韩国选手金太勋才得以晋级的汉帕。

　　决赛中第一回合：赵帅的技战术执行非常清晰，先是很谨慎的用侧踢与对手相持，然后抓住机会横踢得分，在得分之后赵帅仍然拼得很积极，采取积极进攻的打法：首回合赵帅就凭借双飞踢连得2分，首回合结束赵帅3:0领先。

　　第二回合：泰国选手在第二回合采取猛烈反扑，一上场就利用进攻强势得分将比分扳成3:1。再之后的较量中赵帅依旧凭借腿长的优势连续侧踢，将与对手的距离控制在安全范围内。第二回合结束时赵帅依旧3:1领先。

　　第三回合：第三回合一开始泰国选手汉帕抓住机会，找准时机利用高位技术击中赵帅头部，将比分追至6:4。但随后赵帅也开始发挥自己在高位技术上的优势频频上头，但可惜没有击中有效部位，没有得分。

　　赵帅在最后时刻顶住强烈对方反扑将6:4的优势一直保持到最后。

　　赵帅创造了中国男子跆拳道的历史！在赛后赵帅接受采访时他说道：“心情非常激动，要谢谢教练和陪练们，他们非常辛苦。”在记者提到吴静钰的失利对赵帅有怎样的影响时赵帅表示自己的心态还是比较平稳，运用智慧拼下了最后的冠军。(昭语)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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