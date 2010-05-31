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中国男乒3-1击败日本夺金 实现奥运三连冠
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-08-18 09:32
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腾讯体育8月18日 2016年里约奥运会乒乓球赛场进入收官日，压轴大戏男团决战在中国男乒与日本男乒之间进行，经过四盘激战，中国男乒以3-1胜出，成功卫冕，其中第一单打马龙独得2分，许昕/张继科双打贡献一分，而许昕在与水谷隼的交锋中2-3憾负丢掉一分。这次夺冠，中国男乒也实现了奥运会的三连冠。

第一盘：马龙3-0丹羽孝希

马龙世界排名第一，丹羽孝希第22，首局马龙开局2-0领先，丹羽孝希追至4-5时，马龙通过正手积极抢攻连得4分，以9-4领先，局末10-6获得局点，丹羽孝希回球失误，马龙11-6先下一城。

易地再战，马龙开局3-1占先，丹羽孝希连得3分以4-3反超，随后日本小将在5-4时又打出一波4-0以9-4领先，马龙稳住阵脚回敬3分追至7-9，日本队请求暂停，暂停后马龙继续开启得分模式，又连下4分以11-9逆转获胜。第三局，上一局领先5分被逆转，让丹羽孝希有些气馁，本局马龙很快取得7-2的领先优势。最终以11-6锁定胜局，从而3-0战胜丹羽孝希，为中国取得开门红。

第二盘：许昕2-3水谷隼

世界排名第三的许昕迎战世界排名第六的水谷隼，对许昕来说这是一场硬仗，因为水谷隼在本届奥运会的状态极佳，不过此前交手12次，许昕保持全胜，其中包括团体赛的七次交手。第一局首局开局各得2分，此后双方互不相让，比分交替至8平，水谷隼进攻拿下2分10-8获得局点，许昕接发球轮回敬2分，10平！不过随着后两次进攻未果，让水谷隼以12-10拿下一局。

第二局水谷隼打得更积极开局5-1领先，许昕回敬一个5-0以6-5反超，此后双方战至7平，水谷隼连取2分以9-7占先，许昕接发球轮连追2分，9平，但随后两球许昕拉球出界、回球下网，水谷隼以11-9再胜一局。第三局许昕积极求变打出一个6-0的开局，他将优势保持到局末以11-3扳回一城。

第四局许昕在2-4落后时通过抢攻连取4分以6-4反超，此后他牢牢把控比分优势以11-7获胜。决胜局两人在自己的第一个发球轮各得2分，许昕正手强攻接连得手以5-2领先，日本队只得请求暂停，暂停后许昕再得1分以6-2占先，后程许昕10-7获得盘点，水谷隼顽强的连得5分以12-10逆转赢下这一局。就此许昕2-3惜败给水谷隼年，日本和中国大比分战成1-1。

第三盘：许昕/张继科3-1丹羽孝希/吉村真晴

比赛开始后，首局日本组合打得更为积极主动以11-4先声夺人，第二局开局各得2分，许昕/张继科连得3分拉开比分，日本组合追回1分，许昕/张继科打出一个5-0以10-3获得局点，日本组合挽救3局点，最终中国组合以11-6获胜。第三局双方比分胶着上升，局末战至9平，张继科两次侧身抢攻得手以11-9获胜。

第四局许昕/张继科开局3-0占先，日本队叫暂停，暂停后丹羽孝希/吉村真晴连取4分反超为4-3，许昕/张继科稳住阵脚及时回敬一个3-0取得6-4领先，在日本追回1分后，刘国梁请求暂停，暂停果然有效，许昕/张继科连下5分以11-5锁定胜局。就此中国组合3-1战胜日本组合。

第四盘：马龙3-0吉村真晴

马龙和吉村真晴交手过两次，都是在今年，马龙两战全胜且一局未丢。比赛伊始，马龙正反手发力连连得手，以11-1速胜，第二局依然是马龙牢牢掌控主动权，以11-4获胜。第二局吉村真晴在2-4落后时叫暂停，暂停并没效果，马龙每分必争，局末10-3获得赛点，浪费了一个赛点后，马龙反拉得手以11-4锁定胜局，3-0击败吉村真晴。就此中国男乒3-1战胜日本，卫冕成功！

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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