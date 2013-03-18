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谌龙2:1力克孙完虎 挺进羽毛球男单4强
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-08-18 09:07
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　　谌龙进4强

　　腾讯体育 8月17日2016年里约奥运会羽毛球赛场展开男单1/4决赛的较量，中国选手谌龙与韩国的孙完虎争夺四强席位，面对老对手谌龙发挥更为出色以2-1(21-11、18-21、21-11)获胜，顺利晋级四强，他半决赛对手在英国的欧塞夫与丹麦的阿萨尔森之间的产生。

　　谌龙是上届奥运会铜牌获得者，本次是他第二次奥运之旅，他在小组赛的三场比赛中出场了两次，谌龙均2-0轻松取胜，由于第三个对手科登因伤弃权，他不战而胜，以小组第一身份晋级八强，1/4决赛对手是韩国的孙完虎，这对他来说有一定的挑战，此前双方交手达13次，谌龙9胜4负占优，最近一次交手是今年五月的汤姆斯杯决赛中，当时谌龙1-2输给了对方。

　　比赛伊始，谌龙率先发动攻势连得3分，孙完虎追回1分，谌龙杀球接连得手，在5-3领先时又打出一个6-0得分波以11-3领先进入技术暂停，暂停后谌龙一个劈杀对角下网送给对方一分，孙完虎并没有找到有效的分手段，谌龙牢牢掌控战局，后程15-5取得10分的领先优势，局末20-10获得局点，孙完虎挽救一个局点，谌龙一记正手杀直线得分，以21-10轻松拔得头筹。

　　易地再战，孙完虎拿下前两分，谌龙马上回敬一个2-0，此后双方比分交替至5-5，谌龙攻球压线，孙完虎提出录像挑战，挑战失败，谌龙趁势连取3分以8-5拉开比分，孙完虎也不甘示弱连得4分以9-8反超，谌龙稳住阵脚马上回敬一个3-0以11-9领先进入技术暂停，暂停后孙完虎将比分追至11平，比分交替至17平，谌龙小拇指受伤，进行了简单包，上场后双方各得一分，局末孙完虎发挥更出色连得3分以21-18扳回一局。

　　决胜局，孙完虎开局失误偏多，谌龙抓住机会打出一个5-0攻击波，孙完虎连追3分，但随后回球下网，停止了追分势头，谌龙随即把比分扩大至8-4，中局以11-5领先进入技术暂停，重新上场谌龙再取2分扩大优势，后程谌龙越战越勇，牢牢掌控战局20-10获得赛点，最终以21-11锁定胜局，就此谌龙2-1力克孙完虎，他是继李宗伟和林丹之后，第三个闯入男单四强的选手。

　　(whitney)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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