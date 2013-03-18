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林丹2-1印度黑马 半决赛将战李宗伟
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-08-18 09:06
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　　林丹

　　腾讯体育 8月17日2016年里约奥运会羽毛球赛场展开男单1/4决赛的较量，卫冕冠军林丹与印度的斯里坎斯争夺四强席位，结果林丹在以21-6轻松先下一局后，第二局有些放松以11-21丢掉，决胜局在落后的情况下以21-18上演逆转，最终以2-1胜出，闯进四强，他半决赛将与老对手李宗伟争夺决赛权。

　　三号种子林丹与9号种子印度的斯里坎斯争夺四强席位，后者在上一轮淘汰了丹麦的约根森。林丹与斯里坎斯交手过三次，林丹两胜一负，前两次交手都是林丹获胜，不过最近一次交锋也要追溯到2014年底中国公开赛中，当时林丹19-21、17-21落败。因此可以说，这场比赛对于林丹，也会是一场挑战，需要做好充分准备。

　　面对林丹强大的气场，一些国外选手开始都有点战战兢兢，第一局开局各得一分，此后印度选手接连出现低级失误，林丹则豪取10-0得分波，整个过程林丹并没有起速或者大力抢攻，只是控球严密，即使如此，斯里坎斯还是接连失误送分，林丹以11-1的巨大领先优势进入技术暂停后，暂停后林丹再得1分12-1领先，此后印度选手才拿下第二分，随着斯里坎斯自己的下网、出界，后程林丹20-6获得局点并最终以21-6先下一城。

　　首局的速败后，斯里坎斯显然并不想这么结束自己的奥运征程，与第一局的忐忑不同，第二局第一个球开始就加强进攻，开局连取3分，林丹对此有些准备不足，斯里坎斯以6-2领先，印度选手中局11-6领先进入技术暂停，暂停后斯里坎斯一度15-8占先，此后林丹并未能将比分迫近，印度选手以21-11扳回一局。

　　决胜局，林丹不敢怠慢，开始加强攻球的质量，开局3-1领先，不过印度选手此时状态已然调整至最佳，在3-6落后时将比分追至6平，此后比分交替至8平，印度先手率先发力连得3分以11-8领先进入技术暂停，暂停后林丹凭借过硬的技术和心理追至13平，后程又以16-14反超，斯里坎斯开始出现失误，林丹把握机会以20-17获得赛点，浪费一个赛点后，林丹以21-18锁定了胜利。就此林丹2-1战胜斯里坎斯，闯入男单半决赛。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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